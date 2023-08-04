Kotex全新草本抑菌全系列（包括護墊、衛生巾和安心熟睡褲），以天然草本成份，為私密肌築起抑菌屏障，達至99.9%抑制4大惡菌，為女生提供全天候抑菌保護。全新升級的草本抑菌透氣護墊，加入茶樹精華，高效抑菌99.9%並有效淨味。護墊敏感肌膚也適用，助妳掃走敏感泛紅、痕癢等不適。月經以外的日子，護墊可幫助吸收日常分泌，趕走惡菌。草本抑菌系列日/夜用衛生巾，加入蜂巢瞬吸圈，能夠瞬間吸收大流量，讓私密肌膚保持乾爽，抑制惡菌滋生。草本抑菌安心熟睡褲則以99.9%抑菌效力，提供8小時長效守護，更有360度全方位防漏，令女生安枕無憂，[email protected]亦大力推薦。
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Kotex 草本抑菌系列 99.9%惡菌 OUT
Kotex全新草本抑菌全系列（包括護墊、衛生巾和安心熟睡褲），以天然草本成份，為私密肌築起抑菌屏障，達至99.9%抑制4大惡菌，為女生提供全天候抑菌保護。全新升級的草本抑菌透氣護墊，加入茶樹精華，高效抑菌99.9%並有效淨味。護墊敏感肌膚也適用，助妳掃走敏感泛紅、痕癢等不適。月經以外的日子，護墊可幫助吸收日常分泌，趕走惡菌。草本抑菌系列日/夜用衛生巾，加入蜂巢瞬吸圈，能夠瞬間吸收大流量，讓私密肌膚保持乾爽，抑制惡菌滋生。草本抑菌安心熟睡褲則以99.9%抑菌效力，提供8小時長效守護，更有360度全方位防漏，令女生安枕無憂，[email protected]亦大力推薦。