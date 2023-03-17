Kotex Blossom Spa春日粉櫻花香調 全新登場

Kotex Blossom Spa系列以獨特天然SPA精華及舒適質感廣受女生喜愛，為女生提供放鬆愉悅享受，讓妳忘卻月事煩惱。Blossom Spa系列除了有人氣熱賣的柔和淡雅白茶花及輕盈清新梔子花香調外，更推出季節限定：春日粉櫻花。加入精心調配天然 SPA精華，散發淡淡春日櫻花清香，彷如置身於日本櫻花時節當中，在月事期間更能持久清新淨味，令妳可在日常生活中感受SPA一般的放鬆感覺。Kotex更與本地人氣香療品牌SOVOS聯手打造豐富香薰禮品，密切留意即將在Kotex HK Facebook推出的互動遊戲及優惠，換取精美禮品！

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