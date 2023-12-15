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市場資訊
2023-12-15 10:45:00
日報

Lango升中英語面試訓練課程 提升英語會話能力

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為提升即將面對升中面試的學生的英文口語能力，Lango與數碼港合作，推出「Lango升中英語面試訓練課程」，由AI英文老師及AI面試官透過包括動畫解說、劇本對話訓練、AI模擬面試等，訓練學生的英語對話能力，以提升自信心。AI系統會發問200條常見問題，完成模擬面試後系統會進行即時評分和提供AI評論，讓學生可即時改正，避免日後重覆錯誤。系統更設虛擬學校面試，以訓練學生在面試前要對相關學校進行研究，有助提升通過面試的機會。現訂閱計劃，每月只需89元便可助學生善英文口語能力。
WhatsApp：6201 8630
網址：www.lango.ai

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