Lenovo 與貝智基金合作成立香港首個人工智能輔助學習中心

透過 AI 快速生成量身訂造的 SEN 學習方案

成立首個 Lenovo 人工智能輔助學習中心，為有特殊教育需要（ Special Education Needs ，簡稱 SEN ） 學童提供量身訂造且快速生成的學習方案

Lenovo 捐贈總值近 200 萬港元的應用系統解決方案及服務

Lenovo 將 成立義工隊服務 SEN 學童

Lenovo 宣佈與貝智基金（Bridge Foundation）合作成立香港首個 Lenovo 人工智能輔助學習中心，並得到香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉女士JP（左二）及中聯辦教育科技部三級調研員顏為之博士（右二）聯同Lenovo香港及澳門區總經理張苑瑩女士（左一）及貝智基金創辦人黃俊文先生（右一）見證，並由Lenovo香港及澳門區戰略及銷售主管鄭肇鍏先生（左三）及貝智基金董事陳欣永醫生（右三）簽署合作備忘錄，為更多SEN學童得到高品質、個人化的教育而努力。

Lenovo與貝智基金的合作已經在愛培學校帶來了顯著的成效，培訓效率提高了 116%；同時讓治療師可同時訓練更多SEN學生，突破傳統一對一治療的局限。

香港 - 2024年10月15日 - Lenovo 宣佈與貝智基金（Bridge Foundation）合作，成立香港首個 Lenovo 人工智能輔助學習中心（下稱 Lenovo AI Hub），為更多SEN學童得到高品質、個人化的教育而努力。全新成立的 Lenovo AI Hub，配備了Lenovo AI硬件及電腦視覺、自然語言處理和機械人流程自動化 （RPA）等在內的混合式AI科技解決方案。確保貝智基金治療師和教育工作者能夠為數量持續增長的 SEN學生提供及時、個人化支援，幫助他們開創更光明未來。根據雙方簽訂的備忘錄，Lenovo捐贈接近200萬港元的應用系統解決方案及服務於愛培學校，還將與貝智基金聯手利用 AI 構建SEN專家系統，透過AI學習治療師的技術和經驗，同時觀察並記錄學生在治療過程的反應、情感及環境變化等數據，從而生成更精準的個人化學習計劃（Individualized Education Plans，簡稱 IEPs）。同時，利用人工智能系統生成培訓教材，賦能學校老師、治療師、課堂助教甚至社會義工能為SEN學童提供更好的服務。Lenovo 香港及澳門總經理張苑瑩表示：「Lenovo 一直努力踐行『Smarter AI for All』的願景，人工智能技術正在各個行業釋放出強大的潛力，應用在教育範疇可顯著提升學習效率和改善學習體驗，讓SEN學生更能讓其他人了解和幫助他們，也讓教師及治療師能更能個人化方式協助每位學童，更好把握學習的黃金時間。我們對科技能切實幫助教育和有需要社群感到特別興奮。」貝智基金創辦人黃俊文表示：「貝智基金的願景是為特殊教育支援提供更好服務。與Lenovo的合作使我們能夠提供更為全面的SEN專家系統解決方案，從語言及職業治療師、社會工作者和教育心理學家，覆蓋更廣泛的治療專業。透過建立支援專業人士的生態圈，將顯著改善 SEN 學生的學習體驗。」目前應用行為分析（ABA）治療是業界公認針對 SEN 兒童實證有效的方法。但有統計顯示，目前香港公營普通學校系統中大約有 64,200 名 SEN 學生[1]，但本港的 ABA 註冊治療師人數仍不到 100 名。人工智能系統提供了新的解決方案，使 ABA 治療變得更加精確和有效。Lenovo AI Hub 將原先繁瑣和容易出錯的人手數據收集、記錄及回應評分實現超自動化，自動生成學生的個人化學習計劃，讓 ABA 治療師可以更專注於直接與 SEN 學生互動。同時，透過語音、物件及手勢識別技術，與貝智基金的環境和學生情感感應器整合，治療師能夠對學生的課堂表現進行更針對性的評估，並從龐大的 ABA 數據庫中選擇跟進治療任務的建議。Lenovo不僅提供了邊緣伺服器及AI PC以支援ABA治療的AI模型，還提供了Lenovo智能白板則作為互動教學工具，使治療過程更加集中且有吸引力，提高了治療效率和品質。Lenovo與貝智基金的合作已經在愛培學校帶來了顯著的成效，培訓效率提高了 116%；同時讓治療師可同時訓練更多SEN學生，突破傳統一對一治療的局限。未來，Lenovo將與貝智基金積極合作，把這個成功的模式在東南亞市場複製，推動共融教育，讓SEN學童有更好的學習體驗。Lenovo將成立一支義工隊以支持這個項目，鼓勵旗下員工及其家人，以及主修幼兒或特殊教育相關科目的學生參與這項特殊教育服務。目標是在一年內為180名來自弱勢社群的SEN學生提供治療課程，合共超過 5,000小時的學習。義工將獲得財務支援，並在經驗豐富的ABA治療師的遙距監督下接受培訓，成為課堂助教。來自Lenovo義工團隊的Keith Wong表示：「 在義工活動中，體驗到了人工智能在特殊教育領域的應用，Lenovo與貝智基金提供的AI設備及解決方案，不僅為特殊兒童定制更加個性化和高效的學習計劃，還能夠在短時間內把像我這樣的義工培訓成治療師的助手，參與到課堂互動和教學中。我切實感受到了AI等技術的發展，不僅僅是尖端科技的突破，更重要的是透過技術真正幫助更多有需要的社群，改善他們的生活，實現科技向善。希望未來能更多參與到類似的義工活動中，為香港貢獻一份青年力量。」