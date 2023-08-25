一連四天的電腦節今日起舉行，Lenovo將設置展覽攤位(位置：L18-L20及J01)，提供最新產品資訊及低至半價優惠。全新Legion Slim 5，14吋OLED超輕巧電競筆電首次登陸會場，售價$15,998起。會場更設獨家限定玩樂出行優惠，玩遊戲可贏小禮品。於場內購買指定產品，亦可獲精選贈品。此外，Lenovo亦正舉辦網上電腦節，瀏覽Lenovo eShop網上購物節，可享精選電腦產品低至7折，限定電腦產品及配件以超優惠價格發售，最高可減$10,000。
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日報
Lenovo 香港電腦通訊節精選優惠
一連四天的電腦節今日起舉行，Lenovo將設置展覽攤位(位置：L18-L20及J01)，提供最新產品資訊及低至半價優惠。全新Legion Slim 5，14吋OLED超輕巧電競筆電首次登陸會場，售價$15,998起。會場更設獨家限定玩樂出行優惠，玩遊戲可贏小禮品。於場內購買指定產品，亦可獲精選贈品。此外，Lenovo亦正舉辦網上電腦節，瀏覽Lenovo eShop網上購物節，可享精選電腦產品低至7折，限定電腦產品及配件以超優惠價格發售，最高可減$10,000。