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市場資訊
2023-08-25 07:30:00
日報

Lenovo 香港電腦通訊節精選優惠

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一連四天的電腦節今日起舉行，Lenovo將設置展覽攤位(位置：L18-L20J01)，提供最新產品資訊及低至半價優惠。全新Legion Slim 514OLED超輕巧電競筆電首次登陸會場，售價$15,998起。會場更設獨家限定玩樂出行優惠，玩遊戲可贏小禮品。於場內購買指定產品，亦可獲精選贈品。此外，Lenovo亦正舉辦網上電腦節，瀏覽Lenovo eShop網上購物節，可享精選電腦產品低至7折，限定電腦產品及配件以超優惠價格發售，最高可減$10,000  
詳情：https://www.lenovo.com

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