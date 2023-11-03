熱門搜尋:
岩布仙尼 叱咤2023 冼迪琦 雙11 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2023-11-03 07:30:00
日報

Lenovo 11.11折扣優惠 限量快閃產品兼贏取高達$1,000折扣

分享：

由即日起至11月12日，Lenovo響應每年一度的11.11「光棍節」推出大量限時優惠。Lenovo網店將以低至$1,798激抵價出售指定型號手提電腦，並於每日推出限量快閃優惠，一系列電腦螢幕及週邊產品售價由 $11.11至$1,111不等。只需到訪Lenovo網店即可免費獲得更多折扣優惠，最高可獲$1,000折購碼，萬勿錯過。顧客更可以$1加購電腦配件或Microsoft 365，還有消費送高達$200超市禮券。Lenovo Pro商務和EDU教育會員更可享額外85折優惠，而Lenovo Pro商務會員更可專享高達$4/里消費獎賞！
立即選購：https://www.lenovo.com/hk/zf/d/deals/special-offer?cid=hk:affiliate:792i7o 
WhatsApp查詢：+852 6995 9610
 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受