Let’s Go！邦民應援團！ Lolly Talk唱跳演繹全新邦民應援歌《my PROMISE》

於1992年已進駐香港市場的邦民日本財務（香港）有限公司，已加強服務承諾，展現靈活性和高效率，並換上全新口號「邦民my PROMISE」，市民在面對挑戰和難關時，無論是想實現夢想，還是即時現金周轉，邦民總會與市民並肩前行，全力支援。邦民去年邀請了甜美女團Lolly Talk組成「邦民應援團」，今年更創作了邦民應援歌《my PROMISE》呼應全新口號，由Lolly Talk唱跳演繹，繼續為全城加油應援。

邦民應援歌節奏明快，歌詞勵志熱血，以歌聲激勵大家追尋夢想，陪伴跨過難關。邦民應援歌《my PROMISE》MV及邦民電視廣告已面世並熱播當中。由即日至6月23日，邦民應援歌《my PROMISE》登陸尖沙咀天星碼頭的大型立體戶外屏幕，屏幕變身成邦民應援團Lolly Talk專屬舞台，帶來3D戶外應援表演，途人以立體視覺觀看Lolly Talk與邦民仔的演出，為大家全力應援！由6月17日至30日，於邦民應援團Instagram（@teampromiseofficial）頁面打開「邦民應援合奏」濾鏡參加。Lolly Talk八位成員將分成四組應援組合為玩家應援打氣，玩家需配合邦民應援歌的節奏拍打，分數依節拍準確度而有所不同，獲得最高分數並完成所有指定步驟的首103玩家有機會贏得獎品。