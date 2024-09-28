LEUCHTTURM1917攜手新銳藝術家陳嫣冉發布"奇幻之地·鏡像真我"限量聯名筆記本

新加坡 - 2024年9月28日 - 近日，國際高端筆記本品牌德國樂侍騰LEUCHTTURM1917宣布新銳藝術家陳嫣冉（Chloe Chen）出任中國區靈感創意品牌大使，並攜手推出——"奇幻之地·鏡像真我"限量聯名筆記本。這款產品不僅承載了德國樂侍騰一貫的高品質與精湛工藝，更融入了陳嫣冉畫作《Imagine/想象》中獨特的創意風格與深刻思考——紙筆摩擦的細膩聲響、夢境深處的心靈觸動、稍縱即逝的靈感火花，充滿奇幻色彩與藝術氣息，成為連接現實與想象、過去與未來的橋梁。





LEUCHTTURM1917秉持德系嚴謹，傳承百年，以卓越品質和獨特設計，從選材到製作，每個細節經過精心挑選和嚴格把控，確保每個產品達到最佳品質標準，特別是其筆記本，採用高品質紙張，書寫流暢且不易滲墨，為用戶提供極佳書寫體驗，贏得全球用戶喜愛。陳嫣冉作為Z世代新銳藝術家/插畫家，深受日本風格漫畫及法國實驗電影影響，創作中不拘泥於某種風格，逐漸形成獨特的自洽脈絡，在藝術界崭露頭角。



此次推出的限量聯名筆記本，選用了陳嫣冉的畫作《Imagine/想象》，在同色系的封面上，身著校供制服的少女面露好奇，探索著鏡像裡的神秘世界。作品筆觸具有美式漫畫的飽和濃郁，畫作內涵深受拉康鏡像思想影響，探索人類意識成長的存在難題。封面採用特殊材質和工藝處理，使圖案更加生動立體，觸感細膩舒適。LEUCHTTURM1917中國區負責人韋恩表示："作為行業佼佼者，我們致力於將卓越品質與獨特設計融入每款產品，此前與各大品牌及藝術家的產品屢獲市場讚譽；而陳嫣冉作為冉冉升起的中國新銳藝術家，在全球粉絲中廣受關注，其獨特的藝術語言和深刻思考在年輕藝術家中脫穎而出，與LEUCHTTURM1917追求創新、融合實用主義與藝術品味的理念不謀而合。我們期待此次聯名款發布能讓中國消費者看到年輕藝術家的想象力和獨特個性。"



陳嫣冉表示："LEUCHTTURM1917筆記本是我最親密的伙伴，在作畫中它讓我感到自然和安慰，這些超現實的思維在紙筆的摩擦中誕生，無論是夢境帶來的觸動，還是轉瞬即逝的靈感，我習慣隨時記錄，與世界分享我的故事。"她鼓勵每個人勇於探索和表達，Think with the hand用手思考。據悉，這款聯名筆記本將於近期在多個平台上線，引領用戶及愛好者進行一次自我內在探索之旅。



關於陳嫣冉Chloe Chen



2005年出生於中國北京，其創作源於向內的自我審視和對外界的積極響應。作為新銳藝術家，陳嫣冉的作品已在國內外多個展覽中展出，並獲得廣泛關注和讚譽。她曾在東京原宿SOMSOC GALLERY當代畫廊和東京代官山茑屋書店舉辦個展，並受邀參展2024 ComplexCon HongKong、2023布達佩斯藝術展、2023藝術廈門國際博覽會、2023 ART 021上海等重要藝術活動。此外，她的作品還曾被匈牙利著名小提琴家羅比·拉卡托斯等藝術收藏家收藏。

