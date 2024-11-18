香港 - 2024年11月18日 - 過去10年消費市場一直在演變，網購熱潮在疫情的推動下更成為大家的習慣，消費回贈平台也如雨後春筍般湧現。 消費回贈的核心是以回贈鼓勵消費者養成持續購物的習慣，同樣邏輯其實在運動健康領域也在萌芽之中。
最近 GYMetaverse 就打破消費回贈的傳統，繼早前發行 Live4Well Genesis NFT 大獲成功後，再宣布擴大 VIV PASS 為全球運動獎賞生態聯盟，只要你願意「動起來、多流汗」便可以賺取積分，享受獎賞。團隊希望把大家流出的每一顆汗水均變成可量化的價值，實現「運動換健康，健康換財富」的正向循環。
創建「運動里數、賺取獎賞」概念，奠定運動市場先驅位置
計畫涵蓋全球用戶，零門檻參與，用戶只需花不到三分鐘即可透過下載 Live4Well 手機 APP，免費登記進入 VIV Pass 生態。計畫初期開放以「鍛鍊、比賽和消費」三大方向換取積分 (Sweat Point)：
(1) 每天鍛鍊 — 用戶可透過上載步數和卡路里消耗等健康數據，邊鍛鍊身體，邊賺取積分。
(2) 每次比賽 — 用戶可透過上載指定體育活動的參與證明換取積分。
(3) 每筆消費 — 用戶可上載指定運動或健康領域的相關消費單據，然後經批准後換取積分。
運動的好處往往需要時間的沉澱才能反映出來，Live4Well 則可以讓努力變成看得到的積分，並換取商用現金券、運動產品和運動課程等豐富獎賞，縮短運動的正向反饋時間，激勵用戶建立持續運動的習慣。
以「邊運動邊獎賞」概念 創建全球化之共享經濟平台
Live4Well 的願景不但要創造一個健康管理平台，更希望透過「邊運動邊獎賞」的概念，打造出多贏局面：
(1) 用戶角度 — 透過 VIV PASS 運動獎賞計劃鼓勵非運動者建立良好的運動習慣。
(2) 商家角度 — 透過社群傳播和商業聯盟等方式協助商家有效地找到目標客群，來推廣產品。
(3) 產業角度 — 打造「邊運動邊獎賞」的創新商業生態來驅動消費者的購買慾望，令運動帶來的熱量消耗也成為一個回贈的數碼單位，靈活協助全球商戶創造盈利和擴展業務，把虛擬和實體連成一線。
自成立以來，Live4Well 的運動聯盟生態系統持續擴張，在經營架構不斷優化下，VIV Pass 生態將為用戶提供完善的會員制度階梯，努力營造大健康平台概念，聯手打造環球運動共享經濟。
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Live4Well｜VIV PASS不用消費只需運動流汗即可賺取積分，換取豐富獎賞
香港 - 2024年11月18日 - 過去10年消費市場一直在演變，網購熱潮在疫情的推動下更成為大家的習慣，消費回贈平台也如雨後春筍般湧現。 消費回贈的核心是以回贈鼓勵消費者養成持續購物的習慣，同樣邏輯其實在運動健康領域也在萌芽之中。