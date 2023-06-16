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2023-06-16 07:30:00
日報

livi理慧銀行與富衛保險合作推出毛孩寵物保

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livi理慧銀行與富衛保險攜手推出毛孩寵物保，客戶可於livi手機應用程式以極具吸引力的價格輕鬆投保毛孩寵物保，為寵物帶來全面的保障。毛孩寵物保提供三種計劃，livi客戶可以具競爭力的價格投保，以低至每日3.9港元的保費，為他們的寵物帶來全面保障。客戶只需於livi手機應用程式内點選「保險」，然後選擇「毛孩寵物保」並填寫基本資訊，完成四個簡單步驟即可投保。其中計劃1，不同年齡寵物的全年保費1,410港元；計劃2及計劃3則讓主人為年紀較大的寵物提供更多保障。
網頁：www.livibank.com

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