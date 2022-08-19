Madera Yoga全新親子及兒童瑜伽課堂

木的地酒店管理有限公司旗下Madera Yoga，於暑假推出全新親子瑜伽及兒童瑜伽課堂，藉課堂間的互動，促進親子關係及強化大小肌肉力量，並讓小朋友從小透過瑜伽的身、心、靈訓練學習欣賞自己、欣賞世界，從而建立自信心。小班課堂將由具備兒童瑜伽導師資格的導師主持。此外，Madera Yoga亦照顧成人的需要，由即日起至2022年8月31日，以AliPay HK、WeChat Pay、PayMe及八達通四款指定消費券付款方式購買4或8或12堂瑜伽課堂即享88折優惠，每堂低至港幣150元。|

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