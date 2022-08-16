Marks & Spencer全民同慶Percy小豬30歲生日

慶祝Percy小豬30歲生日，英國馬莎Marks & Spencer (M&S)今年8月推出一系列Percy Pig 30週年限定商品，包括主題食品、派對玩意、野餐用品、家品系列等，M&S指定Café分店更有Percy 30歲生日的限定食品、連同粉紅夢幻打卡位及有獎遊戲一同奉上！M&S其中一個最熱銷品牌Percy小豬可愛的造型深受大眾歡迎，隨著Percy愈來愈「入屋」， Percy小豬逐漸化身成不同商品呈現於M&S貨架，如家庭用品及服裝等，多元化種類的Percy Pig產品已登陸全球147個城市。

M&S推出有史以來第一個Percy小豬造型小背包，裡面裝滿Percy美味小甜吃，Percy Pig整個系列都適合素食者，採用真正果汁製造，讓小朋友和大人都可以吃得滋味又安心。M&S並設計了30週年限定服飾及家居用品系列。於即日至9月5日活動期間在太古城M&S店更設立期間限定夢幻粉紅Percy小豬打卡位，粉絲們可以到太古城及朗豪坊分店的M&S Café 一試Percy 30歲生日的限定食品。顧客可到M&S門市@參加「Percy Sweets Hunt」尋糖有獎任務，即有機會獲得M&S港幣$500禮券！M&S會員於8月20、21、27及28日，只需於M&S購物滿港幣$330即可獲得限量版Percy小豬沙灘球1個(價值$90)。