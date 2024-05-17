Maxcare x MTCURE 中大初創研發 助撃退痛症

【紅光光療系列】是中大醫學院MTCure團隊自主研发的家用復康儀器 – 美天復康寶(升級版)，具備舒緩疼痛，促進傷口組織修復和消除痛症等功能。系列採用MTCURE BIOPHOTO光療系統，是獨家的雙角弧光療系統，並搭載短波長660nm及長波長850nm的雙波長脈衝光生物調節功能，最大化提升康復效率，優勢明顯。MTCURE的短波長是可見紅光，對於消除疼痛、修復受損組織具有功效；MTCURE的長波長是不可見光子信號，對體內深層痛症、肌肉、骨骼、神經等系統具有極佳的調節作用。MTCURE嚴格設計了多維雙波長混合光療的劑量，具有消除疼痛、促進受損/受傷組織修復、促進血液循環、新陳代謝、促進痛症康復等。

