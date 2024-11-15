Media OutReach Newswire與PRCA Malaysia 合作推進馬來西亞公共關係專業人員之間的知識交流

吉隆坡，馬來西亞 - 2024年11月15日 - 亞太地區首家全球通訊社Media OutReach Newswire與馬來西亞公共關係及傳播協會 (PRCA Malaysia) 建立了長期合作伙伴關係，Media OutReach Newswire成爲 了PRCA Malaysia 25週年紀念中兩項大型活動---｢馬來西亞公共關係獎｣ (Malaysia Public Relations Awards) 和｢馬來西亞公關峰會｣(Malaysia PR Summit) 的官方新聞稿發布贊助商。





此次合作旨在促進馬來西亞公共關係界與Media OutReach Newswire之間的知識交流，從而更深入地了解馬來西亞公共關係專業人員的業務需求。通過引入 Media OutReach Newswire的全球新聞稿發布網絡和報告工具，馬來西亞的公關專業人員將有機會接觸到真實的媒體，並有效地接觸到馬來西亞、東南亞、東盟以至全球的記者。Media OutReach Newswire的新聞稿發布服務和報告解決了公關專業人員在企業聲譽管理的範疇上展示公共關係價值時所面臨的持續性挑戰。



藉此合作，兩家機構將通過行業活動和外聯活動，共同吸引馬來西亞公關專業人員和 PRCA Malaysia 會員的參與，匯聚當地公關界人才，創造一個學習和分享的協作環境。



Media OutReach Newswire 創始人兼行政總裁郭妙娥女士表示：「作爲亞太地區首家全球通訊社，Media OutReach Newswire 致力於爲公共關係專業人員提供高效的全球媒體覆蓋和報告所需的工具。Media OutReach Newswire 與 PRCA Malaysia的合作體現了我們的共同承諾，致力促進馬來西亞公關行業的知識交流、發展和創新，以真實傳播爲中心，在全球範圍內建立企業聲譽和信任。」



Media OutReach Newswire 的先進服務軟件 (SaaS) 門戶網站糅合了整個新聞稿發布和報告流程於一身--從提交新聞稿，到獲取自動化多格式報告與洞察及分析報告。這個由人工智能自動驅動的公關活動輿情報告為新聞稿通訊社行業首創。



PRCA Malaysia 主席 Mohd Said Bani C.M. Din 教授補充道：「PRCA Malaysia與Media OutReach Newswire 的合作完全符合我們雙方的使命，致力推動馬來西亞公共關係的卓越發展，支持企業和政府部門在東盟地區乃至全球進行傳播。我們共同致力於增強馬來西亞公關專業人士的能力，制定行業標準，並爲知識交流創造空間，從而提升公關行業的水平。」



PRCA Malaysia會員將受惠於Media OutReach Newswire 廣泛的全球發布網絡，該網絡覆蓋 150 多個國家，涵蓋 28 種語言，橫跨 70,000 多家媒體和 500 個行業類別，並保證在 1,500 個線上新聞機構發布新聞稿。這種覆蓋面使公關專業人員能夠將其機構的知名度從馬來西亞擴大至東南亞、東盟、大中華區、亞太地區、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國，以及拉丁美洲等地區。



｢馬來西亞公共關係峰會｣(Malaysia PR Summit) 和｢馬來西亞公共關係獎｣（MPRA）將分別於 11 月 28日和 29日在馬來西亞舉行，為 PRCA Malaysia週年活動中歷年最大規模，公關從業人員和行業相關者將可透過參與活動獲得真知灼見，建立聯繫，並探討戰略傳播如何能為業界帶來積極改變。



今年，｢馬來西亞公共關係獎｣共收到接近 200 份報名，創下歷史新高，反映了馬來西亞公共關係行業的實力。在盛大的晚宴上，備受注目的《年度最佳活動 》大獎將是最高榮譽之一，透過該獎項表彰在相關領域上充份展現卓越策略、創造力和重大影響力的公關活動。是次盛事體現了 PRCA Malaysia在過去 25 年致力於提高馬來西亞公共關係標準和培養富活力的傳播社羣的承諾。



請與我們和PRCA Malaysia一起，攜手重設、重構和重新想考未來的傳播方向。





