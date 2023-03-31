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2023-03-31 07:30:00
日報

Meko x Sou‧Sou限量布袋套裝 煮出健康美食

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Meko美果100%純椰青水再次聯乘著名京都設計品牌-SouSou，推出「春日限定綻放布袋套裝」，為春日營造100%純健康生活。由泰國製造的Meko美果100%純椰青水，不含人造色素，無添加糖，零脂肪，零膽固醇，除了是全方位補充天然電解質的健康飲料外，還可以入饌，成為健康煮食的新食材。Meko美果100%純椰青水2(1L)優惠裝，贈送Sou. Sou綻放限定布袋一個(布袋價值$199)，一套只售$72.9，並於AeonU購、一田、千色、惠康超市及百佳網店有售，數量有限，售完即止。
查詢：2612 2310

Meko美果 100%純椰青水 京都設計品牌Sou‧Sou 春日限定綻放布袋套裝
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