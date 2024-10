MIPIM Asia 2024 大獎得獎名單揭曉

35 項亞太區卓越項目獲認可

評審團成員包括:

蔡宏興先生,香港地產行政師學會(香港)主席 (香港)(評審團主席) George AGETHEN先生,新加坡艾芬豪劍橋亞太區聯席主管 (新加坡) 鄭秉澤先生,中國崇邦集團首席執行官兼執行董事(中國) 程志強先生,中信資本控股香港高級董事總經理、管理合夥人兼房地產主管 (香港) 鄒志強先生,領盛投資管理高級董事總經理(香港) Harvey COE先生,香港安永會計師事務所高級顧問(香港) Alison COOKE女士,Starr International Investment Advisors (Asia) Limited 董事總經理 - 房地產(香港) 侯嘉敏,冠君產業信託(香港)總裁(香港) Alexandre HERIARD-DUBREUIL,LCatterton Real Estate Partner 首席投資官(香港及倫敦) 王國龍先生,香港領展資產管理有限公司執行董事兼行政總裁(香港) Nicholas J. LOUP先生,Chelsfield集團副主席兼亞洲區首席執行官(香港) Laurent JACQUEMIN先生,日本AXA IM Alts不動產亞太區主管(日本) 鄧志豪先生,香港湯森集團合夥人(香港) Shuji TOMIKAWA先生,Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc. (MFIA) 總裁(日本) Richard YUE先生,Arch Capital Management Company Limited 首席執行官兼首席投資官(香港) 周靜女士,Nuveen另類投資和戰略交易高級總監(香港)

MIPIM Asia 2024 大獎得獎名單如下(按類別依字母順序排列):

香港 - 2024年10月31日 - 備受推崇的 MIPIM Asia 2024 大獎得獎名單正式揭曉。MIPIM Asia 大獎一直被譽為亞洲地產界最具權威性和創新性的榮譽,表彰區內優秀的地產項目。經過嚴謹而全面的評審過程,評選出多個傑出項目競逐本屆金、銀、銅獎殊榮。萬眾期待的 MIPIM Asia 頒獎晚宴將於12月4日隆重舉行,最終獲獎名單將於當晚揭曉,為MIPIM Asia 2024峰會劃上完美句號。峰會參加者將可於兩天峰會上現場及線上投票,以決定金、銀、銅獎得主的最終排名。由來自亞洲地產界的頂尖高層領袖及專業人士組成的16人評審團,由香港地產行政師學會主席蔡宏興先生擔任評審團主席,為選拔入圍項目投入了大量心力。這些業界專家投入大量時間和專業知識,仔細評估來自各地區的所有提名,確保只有最傑出的項目勝出,展現出地產行業的最高成就。幾何奇妙動物園,秀茂坪購物中心(香港 - 中國)桂城景桂中學(佛山 - 中國)領展可持續發展實驗室(香港 - 中國)石灣中國,第七陶藝研究基地(第一期)(佛山 - 中國)寶軒酒店及服務式住宅 – BIPV 大樓(香港 - 中國)廣州南站麗笙紅酒店(廣州 - 中國)TOWNPLACE 西九龍(香港 - 中國)One Dojima Project(大阪 - 日本)成都環球中心(成都 - 中國)太古坊二期(香港 - 中國)景臨街83號(香港 - 中國)KTR350(香港 - 中國)恒基大廈(香港 - 中國)TP-Link 總部(深圳 - 中國)啟田購物中心翻新工程(藍田 - 香港 - 中國)翻新的懷舊風情:建生購物中心(香港 - 中國)新加坡樟宜機場二號航站樓擴建(新加坡)Laurel at Navapark(BSD City - 印尼)大和住宅世田谷千川(東京 - 日本)Riverville(上海 - 中國)Lovi Center(西安 - 中國)南京國金中心(南京 - 中國)蘇州仁恒倉街(蘇州 - 中國)AIRSIDE(香港 - 中國)Shoppes at Londoner – The Londoner Macao(澳門特別行政區 - 中國)#URBANHOOD at Hysan Place' (香港 - 中國)虹壽坊(上海 - 中國)石灣中國,星光公園(佛山 - 中國)石灣中國,宏偉山(佛山 - 中國)Atrium Place(古爾岡 - 印度)吉寶南中心(新加坡)蘇州中心(蘇州 - 中國)上海多倫路城市更新(上海 - 中國)西岸中心(上海 - 中國)華發雪世界(深圳 - 中國)今年的 MIPIM Asia 峰會將匯聚來自超過20個國家的企業高層和頂尖領袖,並邀請了全球知名投資者參與。主要參與者包括 APG、BEI Group、冠君產業信託、華懋集團、PAG、Townsend Group、新加坡政府投資公司(GIC)以及 PIMCO PRIME Real Estate GMBH 等著名企業。峰會亦將迎來眾多來自全球知名品牌的最終用戶和零售代表,包括 Victorinox、TUMI、Apple、Furla、Ralph Lauren 及 Pfizer,令此峰會成為高層次人脈交流及投資機遇的首要平台。為期兩天的峰會將涵蓋多樣化的行業主題討論及專題演講,其中亞太區法國興業銀行首席經濟學家姚煒將作為開幕演講嘉賓發表致辭。作為亞太地產界日程的重要支柱,MIPIM Asia 峰會持續吸引具影響力的決策者,展示區內最前沿的地產項目,進一步鞏固其作為地產行業領先平台的地位。請按 此 瀏覽有關 MIPIM Asia 2024 大獎得獎項目照片及詳細資料。如需更多峰會及頒獎典禮資訊,請瀏覽 mipim-asia.com。