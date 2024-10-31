MIPIM Asia 2024 大獎得獎名單揭曉

關於MIPIM Asia Summit (亞太區房地產高峰會)

MIPIM Asia Summit 是由RX France主辦的亞太地區年度房地產領袖峰會。這是高層決策者齊聚一堂，探索新的商業夥伴關係和投資機會的重要聚會。它包括專家主導的會議會議、高級網路加速器和為期兩天的獨家頒獎晚宴。來自世界各地的傑出演講者、高級管理人員、高級商業專業人士和行業專家將討論房地產和零售行業的最新發展和流行趨勢。MIPIM - 世界房地產市場 - 是全球領先和最大的房地產盛會。這項為期四天的活動每年三月在戛納舉行。2023 年有 22,500+ 代表參加，超過 2,000 家投資和金融公司，以及 90 多個不同的國家/地區。

