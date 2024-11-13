MIRO Bra 的育乳革新之旅： 引入「X Pay 先買後付」增加年輕消費者分期選擇

香港 - 2024年11月13日 - 在香港這個充滿活力的城市，每一天都有無數的故事在上演。其中，MIRO Bra 的故事不僅是品牌的成長史，更是香港精神的縮影。自2018年成立以來，MIRO Bra 已經走過了六個春秋，它不僅見證了香港的變遷，也在這個過程中不斷成長，成為了香港女性信賴的內衣品牌。如今，MIRO Bra 與 X Pay 攜手合作，推出「先買後付」的支付選擇，讓女性在追求完美體態的過程中，享受更大的彈性和自由。





育乳新視野

MIRO Bra的創立源於一個簡單而深刻的理念：每位女性都應該擁有適合自己的內衣，並感受到被尊重和呵護。MIRO Bra 由日本引入無鋼圈機能內著的育乳概念，強調內衣不僅是穿著，更是女性健康的重要一部分。



在過去六年中，MIRO Bra不斷探索新的材料和設計，推出了360無縫美學，於設計上獲得Biyutech® 日本專利技術，進一步提升穿著舒適度，讓內衣與肌膚完美貼合，同時減少摩擦和不適感。此外，品牌還應用了脂肪引流技術，幫助女性在穿著過程中塑造更美好的身形。MIRO Bra的產品設計融合了科學與藝術，旨在提供完美的合身感，讓每位女性都能自信面對生活中的每一個挑戰。



在逆境中成長

然而，創業之路並非一帆風順。在疫情期間，MIRO Bra同樣面臨著巨大的挑戰。許多商業活動受到限制，顧客的購物習慣也發生了改變。在這樣的逆境中，MIRO Bra並沒有選擇退縮，而是以堅定的信念和靈活的應對策略，逆勢擴張，成功開設了九間分店。



這一切的成功，源於MIRO Bra對市場的敏銳洞察和對顧客需求的深入理解。品牌迅速調整營銷策略，並加強與顧客的互動，讓顧客在疫情期間仍能享受到優質的服務和產品。MIRO Bra的成功不僅是自身的勝利，更是香港精神的體現——在困難中勇敢前行，迎接挑戰。



MIRO Bra的支付革新之旅：引入「X Pay 先買後付」增加年輕消費者分期選擇

MIRO Bra 兩位創辦人 Mindy Wu 及 Rocky Yuen 表示：「我們希望通過與 X Pay 的分期支付合作，讓更多年輕消費者，特別是00後女生有能力選擇更好的產品。年輕一代對於購物的需求與偏好與以往大相徑庭。他們追求個性化的消費體驗及彈性支付模式，X Pay 的分期付款（Buy-Now-Pay-Later）讓年輕消費者能夠自由選擇何時用那張卡支付同一筆消費，而不必擔心一次性支付的壓力。」



X Pay 的營運部主管 Margaret Ng 也表示：「我們十分欣賞 MIRO Bra 的創新技術，這不僅提升了購物的體驗，更讓更多年輕女性享有更多支付選擇。我們相信 X Pay 靈活的支付方式將為年輕女性在追求自我表現和生活品質上提供更多支持和自由。」



MIRO 六週年慶典—重磅優惠來襲

為慶祝六週年，MIRO 推出三重驚喜優惠，最高可享 6 折優惠及價值超過 HK$1,500 的驚喜周年大禮包！此外，首次使用 X Pay 支付的客戶還能獲得高達 HK$800 的額外立減優惠，優惠先到先得，適用於 MIRO Bra 全線港九新界的 9 間門市分店。

