Mobile Shop與阿聯酋數字銀行Zand Bank強強聯手

關於CabCab – 由Mobile Shop Group Limited營運及業務發展

Mobile Shop Group Limited主要業務包括香港的士營運，推廣及業務發展。公司透過科技應用，並積極聯同業界，針對各項痛點進行研發，包括配合香港特殊交通環境，推出智能咪錶，以改善的士服務質素和維持業界良好生態發展，讓市民和遊客出行更便捷，以及延續優良的士服務。



公司旗下品牌CabCab更希望把技術和生活融為一體，利用科技改善出行體驗，令出行變得更人性化，同時配合不同場景需要，讓路上實時資訊更全面，分析數據更精準到位。

