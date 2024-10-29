Mobile Shop與阿聯酋數字銀行Zand Bank強強聯手

探索MENA市場全新機遇 構建智慧出行生態圈香港 - 2024年10月29日 - 本地的士管理營運商Mobile Shop Group Limited（「Mobile Shop」或「本公司」）欣然宣佈，與阿聯酋數字銀行Zand Bank正式展開戰略合作，透過Mobile Shop旗下品牌CabCab，為中東和北非（MENA）地區提供創新智慧城市解決方案，打造智慧出行生態圈。
交通運輸為日常生活中不可或缺的一部分，作為金融科技（FinTech）中心，是次Mobile Shop和Zand Bank合作，展現出阿聯酋和香港推進「智慧出行」的重要性。通過此次合作，CabCab為MENA交通工具提供了一站式智慧出行解決方案，包括智能的士咪錶、電子支付、金融服務，以及提供的士電召台（「Call台」）、定位系統等功能。
Mobile Shop行政總裁許健生表示：「我們十分榮幸是次與Zand Bank達成合作夥伴關係。我們深信此次合作將為MENA『智慧出行』帶來突破性發展，從而鞏固雙方在FinTech行業的穩固地位。通過整合『智慧城市服務』的電子支付，我們為用戶帶來更便捷和高效的體驗。未來，我們將積極將相關生態圈應用於的士以外的計程交通工具，讓市民體驗『智慧出行』的好處。」
Zand Bank行政總裁陳玉濤則指：「我們非常高興能夠與Mobile Shop合作，共同推動創新的智慧城市解決方案，以科技塑造城市未來。」
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關於CabCab – 由Mobile Shop Group Limited營運及業務發展
Mobile Shop Group Limited主要業務包括香港的士營運，推廣及業務發展。公司透過科技應用，並積極聯同業界，針對各項痛點進行研發，包括配合香港特殊交通環境，推出智能咪錶，以改善的士服務質素和維持業界良好生態發展，讓市民和遊客出行更便捷，以及延續優良的士服務。
公司旗下品牌CabCab更希望把技術和生活融為一體，利用科技改善出行體驗，令出行變得更人性化，同時配合不同場景需要，讓路上實時資訊更全面，分析數據更精準到位。
關於Zand Bank
Zand Bank於2022年7月獲得阿聯酋中央銀行的官方認可。我們一直致力助力阿聯酋及全球的企業、機構和財富客戶開拓新機遇，促進經濟可持續增長，並共同在瞬息萬變的數字經濟中帶來正面影響。超越傳統銀行業思維，選擇Zand，解鎖無限可能。
如欲瞭解更多詳情，請瀏覽：http://www.zand.ae