MoneySmart最新調查發現每3位成人就有1位曾因金錢觀分歧導致情侶關係破裂

香港及新加坡 - 2024年10月1日 - 個人金融產品比較平台MoneySmart發佈最新調查報告，揭示金錢觀分歧對情侶關係的影響，以及分析處理金錢問題方面，良好的溝通如何可以促進伴侶之間的關係。
此調查報告訪問了2,000位目前處於異性戀情侶關係的香港和新加坡成年人，發現近三分之一（32%）受訪者曾因金錢觀分歧導致情侶關係破裂。
研究發現情侶之間最常見的金錢分歧主因包括其中一方過度消費（43%）、與伴侶的儲蓄習慣不同（37%）和其中一方儲蓄不足（32%）。近兩成受訪者（18%）更表示，他們和伴侶的爭執大多數與金錢有關。
數據顯示，不少受訪者均沒有完全透明地向伴侶披露自己的財務狀況。29%受訪者承認自己有伴侶不知道的儲蓄帳戶，更有23%受訪者承認有未告知伴侶的債務。同時，近半數受訪者（49%）表示如果伴侶在財務、收入或債務方面有所隱瞞，就會認為對方不誠實，35%受訪者甚至表示永遠不能原諒對方。
不少情侶對金錢話題感到難開口
對於香港和新加坡的許多情侶來說，要與伴侶坦誠談論金錢相當困難。三分之一受訪者（33%）對於與伴侶坦誠討論金錢話題覺得難以啟齒，更有近3成（29%）的受訪者刻意避開相關話題。另外，超過三分一受訪者（34%）表示與伴侶討論金錢話題時感到焦慮，反映出討論金錢對許多伴侶來說是一個莫大的壓力來源。
儘管如此，情侶之間討論金錢的重要性是毋庸置疑的。78%受訪者認為與伴侶討論金錢可以讓彼此的關係更加穩固，56%受訪者則表示伴侶間經常討論與金錢相關的話題，有助提升關係。
如何與伴侶討論金錢
感情關係顧問Iwa Hensarling認為情侶之間討論金錢確實有難度，但同時認為情侶可以透過共同努力改進：
「討論金錢話題不易，但改善財務溝通並非遙不可及。只要情侶間採取積極主動及合作的方式來處理金錢問題，可以令關係更堅固、減少彼此的壓力，並共同建立一個更透明和互相支持的財務關係。」
如何與另一半「講錢」？情侶理財溝通的5大技巧:
1. 及早開始：建議在一段關係初就開始討論金錢話題，最好是在大家作出任何重大承諾或財務決策之前就先作溝通。
2. 建立安全的對話空間：情侶在討論金錢相關的話題時，該保持不批評、公開和坦誠的態度。雙方應接受金錢是一個敏感的話題，並謹慎及理解地對待它。
3. 雙方財務透明：誠實並透明地向伴侶分享財務狀況，包括收入、債務、儲蓄、經濟義務和信貸評分。這有助伴侶了解雙方的財務狀況，並作出相應的財務計劃。
4. 設立共同目標：與伴侶討論並就大家的短期和長期財務目標達成共識。與伴侶一起儲蓄，不論是為了去旅行、置業或退休，擁有共同目標可以令你更有動力達成目標，並有效增進感情。
5. 定期檢視財務狀況：金錢管理是一個持續的課題，因此雙方需要不時討論，以檢視財務狀況、更新目標，並按自己的需要調整財務計劃。
想獲取更多關於情侶理財溝通與管理技巧、了解儲蓄戶口、信用卡和貸款資訊，或查看完整調查結果，請瀏覽：
香港 (英文): https://www.moneysmart.hk/en/credit-cards/the-cost-of-money-disputes-on-relationships-ms
香港 (中文): https://www.moneysmart.hk/zh-hk/credit-cards/the-cost-of-money-disputes-on-relationships-ms
新加坡: https://www.moneysmart.sg/credit-cards/the-cost-of-money-disputes-on-relationships-ms
調查方法
本研究由 Savanta 代表 MoneySmart 進行，對象為 2,000 名目前處於異性戀情侶關係的香港和新加坡成年人（18歲以上）。調查於 2024年6月5日至17日期間在線上以問卷方式進行。受訪者婚姻狀況統計分佈如下：
婚姻狀況：
已婚：90.9%
同居：4.8%
交往中：4.3%
關於MoneySmart Group
MoneySmart Group 是東南亞最大的個人理財門戶網站之一，幫助數百萬人實現理財目標。 MoneySmart 為消費者提供一個金融市場、比較和內容平台，幫助他們在銀行、保險和投資產品方面做出明智的產品選擇。我們努力收集信息和資料，方便您進行比較，以及選擇最適合您的產品。
如想了解更多資訊，請瀏覽： https://www.moneysmart.hk/zh-hk