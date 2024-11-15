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市場資訊
2024-11-15 11:45:00
日報

Monster Energy再度攜手《決勝時刻：黑色行動 6》抽獎送豐富獎品

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Monster Energy 與《決勝時刻：黑色行動6》再度攜手，Monster Energy將於11月23至24日在ANICHI動漫一番街設置快閃能量體驗站，活動聯同Xbox提供現場遊戲試玩，玩家可以親身感受《決勝時刻：黑色行動6》的緊張刺激，更有機會贏取Monster Energy豐富獎品！Monster Energy推出限時活動，只需購買任何一罐Monster Energy，即可獲得《決勝時刻：黑色行動6》虛寶。由即日至12月19日，購買任何Monster能量飲品兩罐或以上（以單一收據計算），年滿18歲可參加抽獎，有機會贏Monster Energy長袖T恤、Xbox Series X遊戲主機及《決勝時刻：黑色行動 6》2024遊戲禮包。
參加方法
推廣生意競賽牌照號碼 : 59243

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