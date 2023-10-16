Monster Mash 2023「怪奇馬戲團」萬聖節慶典 蘭桂坊驚悚上演

由10月中開始至萬聖節當晚，蘭桂坊協會將於中環蘭桂坊舉辦Monster Mash「怪奇馬戲團」萬聖節慶典，蘭桂坊將變身為神秘的「怪奇馬戲團」，協會更聯同一系列全城頂級餐飲商戶，提供精彩的娛樂節目、引人入勝的表演和美味的佳餚。

自2016年成立至今，蘭桂坊屢獲殊榮的萬聖節Monster Mash活動以其獨特的故事性和創新的擴增實境（AR）遊戲吸引了無數夜遊人。今年，這一系列狂歡活動將以「怪奇馬戲團」版本呈現，靈感來自蘭桂坊的真實人物和場景。蘭桂坊集團主席盛智文博士指他們很高興與會員一起重新燃起節日慶典的精神，為遊客帶來全新的沉浸式蘭桂坊靈感體驗，讓大家都能夠享受節日的歡欣。

蘭桂坊協會帶來的萬聖節美食驚喜包括，於中環著名餐廳「HoldOn」享受美食，遊客選擇單點、套餐和飲品都可享有九折優惠，還可獲得一免費飲品；著名夜店「Versus」將呈現充滿萬聖節驚喜的夜晚，所有招牌雞尾酒享有九折優惠；「Teddy Bear」則會以他們著名的特色迎賓飲品，讓你的萬聖節變得更加驚悚刺激。還有「VOID」和「ZENTRAL」亦推出第二杯飲品九折優惠，遊客還可獲得免費的迎賓飲品。此外，LKF Concepts旗下餐廳將推出一系列精彩活動，每家餐廳都將以「怪奇馬戲團」中的一個角色為主題，呈獻不同活動。所有活動現正預售，早鳥折扣優惠最高可獲八五折。

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