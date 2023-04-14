MOS BURGER於四月以全新期間限定「和風明太子吉列蝦漢堡」呈獻明太子雙重奏的日本風味，嚴選日本人氣食材 — 明太子及配搭特色明太子沙律醬，帶出雙重鹹香滋味，還特意加入日本人氣料理 — 玉子燒和吉列蝦，風味倍升。此外，MOS BURGER更聯乘Deliveroo推出外賣限定優惠，於4月24日或以前，凡於Deliveroo購買MOS BURGER和風明太子吉列蝦漢堡套餐，即可免費獲贈脆脆薯角一份及免費升級大汽水。
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日報
MOS BURGER期間限定 和風明太子吉列蝦漢堡
MOS BURGER於四月以全新期間限定「和風明太子吉列蝦漢堡」呈獻明太子雙重奏的日本風味，嚴選日本人氣食材 — 明太子及配搭特色明太子沙律醬，帶出雙重鹹香滋味，還特意加入日本人氣料理 — 玉子燒和吉列蝦，風味倍升。此外，MOS BURGER更聯乘Deliveroo推出外賣限定優惠，於4月24日或以前，凡於Deliveroo購買MOS BURGER和風明太子吉列蝦漢堡套餐，即可免費獲贈脆脆薯角一份及免費升級大汽水。