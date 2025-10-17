為幫助新手父母應對挑戰，皮膚護理專家Mustela聯同星級媽媽麥明詩及麥何小娟女士創辦的慈善機構「ComboCare」，舉辦免費專業育兒工作坊，邀請專家提供知識，解答育兒疑難。由10月10日至12月5日期間，於香港/澳門萬寧門市或網店憑單一收據購買任何2件Mustela超低敏無香料系列產品，並於Mustela WhatsApp填妥指定表格及上傳有效收據，則符合資格參加免費專業育兒工作坊乙次。專業育兒工作坊主題包括寶寶專注力、親子關係、語言發展、提升抗逆能力等等。實體講座將由兒童發展及資優教育顧問麥何小娟女士主講，萬勿錯過！
按此登記
Mustela x ComboCare 免費專業育兒工作坊
