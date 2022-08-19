NAAC X 「Uni-Lab奇幻藝術體驗展 」 進入奇幻森林感受復康人士內心世界

為了助殘疾人士提升自信和發揮技能，鄰舍輔導會與[email protected]平台攜手於即日起至8月29日，於旺角上海街618號舉行「Uni-Lab奇幻藝術體驗展」，旨在讓服務對象將個人想法以藝術作品呈現，同時讓大眾窺探殘疾畫家的內心世界。

是此展覽特設4大活動，讓大眾「突破心牆，進入奇幻森林」。「畫作展覽區」內展示了逾10位復康人士藝術家的創作，如以嘴巴作畫的Joey和擅長水彩畫的自閉症人士Tobby，他們無論在風格，還是色彩運用上也各有特色，大家不妨停下來感受一下作品所透露的內心世界。展覽也不乏打卡元素，在「光影互動畫廊打卡位」的巨大投影機下，滲入了多位畫家的作品，大家只要輕按電子螢幕即可為畫作添上顏色，以生動有趣的互動形式認識畫家，同時為藝術家的內心世界增添光芒。若在周末到訪，還可以參與「日式浮游花工作坊」，於瓶中注入礦物油和加入乾花或保鮮花，製作獨一無二的日式浮游花瓶或花筆擺設，將療癒的「奇幻森林」帶會家。另外慈善義賣市集集多款日用小手作，如印上畫家創作的明信片、文件夾、環保袋、手工皂、掛耳咖啡包等，大家可以藉此支持畫家和支援不同慈善機構。當中更有特意聯乘SOL&SOLUM的願望樹腕錶，以手錶作媒介演譯Tobby的「願望樹」，別具意義。

地址：旺角上海街618號地下

日期：即日起至8月29日，早上11點至晚上9點

費用：全免