NESCAFÉ® CAPPUCCINO 雪糕批　皇牌產品頂級享受

NESCAFÉ®一直致力探索咖啡世界，今年盛夏NESCAFÉ®，全新推出NESCAFÉ® CAPPUCCINO 雪糕批；以意大利泡沫咖啡三重比例為藍本，利用高質咖啡粉精心調配，提昇整體雪糕批由內到外的咖啡口感及滋味，呈現值得細膩品嚐的冰凍泡沫咖啡層次饗宴。雪糕批內外都充滿著香滑濃郁滋味，採用獨有的專業精湛技術打造軟身咖啡外皮，完美融入內層以NESCAFÉ®咖啡粉打造的咖啡及呍呢拿味扭紋雪糕，入口即溶，完美平衡醇厚咖啡口感，有別於傳統的朱古力脆皮及咖啡味雪糕，啖啖充斥著精緻咖啡的味蕾享受，呈現真正高質的冰凍咖啡新體驗！各大便利店及超級市場陸續發售，HK$17/支（單件裝）；HK$59.9（家庭裝）。

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