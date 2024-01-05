睡覺時在回想白天的工作，在展望將來的計劃，明明身體很累，心裡卻很興奮。第二天起床很艱難，工作效率，運動，飲食健康等均感到力不從心。採用天然草本配方的New Nordic安神助眠片，對舒緩神經有針對性效果。產品在丹麥生產，含天然萃取檸檬香蜂草精華及歐洲洋甘菊，並結合綠茶中的茶胺酸、B族維他命及鎂等礦物質。睡前一小時吃兩粒，延長深層睡眠時間，沒有藥性或依賴性，安全天然。New Nordic安神助眠片在紐諾迪克官網www.newnordic.hk有售，享有兩盒八五折優惠，每盒均價219港幣。
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日報
New Nordic安神助眠片 讓你靜心安睡
睡覺時在回想白天的工作，在展望將來的計劃，明明身體很累，心裡卻很興奮。第二天起床很艱難，工作效率，運動，飲食健康等均感到力不從心。採用天然草本配方的New Nordic安神助眠片，對舒緩神經有針對性效果。產品在丹麥生產，含天然萃取檸檬香蜂草精華及歐洲洋甘菊，並結合綠茶中的茶胺酸、B族維他命及鎂等礦物質。睡前一小時吃兩粒，延長深層睡眠時間，沒有藥性或依賴性，安全天然。New Nordic安神助眠片在紐諾迪克官網www.newnordic.hk有售，享有兩盒八五折優惠，每盒均價219港幣。