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市場資訊
2024-01-19 10:15:00
日報

New Nordic生髮片在美國獲大獎

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New Nordic生髮片日前在美國拿下2024滋味生活大獎的連鎖店金獎和消費者銀獎。生髮片多種天然生髮成分，如蘋果的原花青素B2小米、問荊、氨基酸。生髮片法國BIO-EC臨床實證，試用4星期67%改善頭髮63%減少脫髮髮量增加，顏值提升！屈臣氏、華潤堂及New Nordic官網有售，兩盒有85折優惠，每盒均價219港幣。官網訂單免運費。
網站：www.newnordic.hk
Facebook: https://www.facebook.com/newnordichk
Instagram: https://www.instagram.com/newnordichongkong/
更多產品信息：https://newnordic.hk/hk/hair-volumetm

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