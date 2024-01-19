New Nordic生髮片日前在美國拿下2024滋味生活大獎的連鎖店金獎和消費者銀獎。生髮片含多種天然生髮成分，如蘋果的原花青素B2、小米、問荊、氨基酸。生髮片經法國BIO-EC臨床實證，試用4星期，67%改善頭髮，63%減少脫髮。髮量增加，顏值提升！屈臣氏、華潤堂及New Nordic官網有售，兩盒有85折優惠，每盒均價219港幣。官網訂單免運費。
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日報
New Nordic生髮片在美國獲大獎
New Nordic生髮片日前在美國拿下2024滋味生活大獎的連鎖店金獎和消費者銀獎。生髮片含多種天然生髮成分，如蘋果的原花青素B2、小米、問荊、氨基酸。生髮片經法國BIO-EC臨床實證，試用4星期，67%改善頭髮，63%減少脫髮。髮量增加，顏值提升！屈臣氏、華潤堂及New Nordic官網有售，兩盒有85折優惠，每盒均價219港幣。官網訂單免運費。