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市場資訊
2023-11-24 07:30:00
日報

New Nordic護肝片買二送一

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如有飲酒損肝，或是想減脂，都可服用New Nordic護肝片。New Nordic在瑞典生產，能修復肝臟細胞，又能促進消化，更能代謝脂肪。靠的是奶薊、朝鮮薊、薑黃這些護肝排毒的有效成分，產品裡的膽鹼獲歐洲食品衛生局EFSA認可具有代謝脂肪功效的成分。奶薊的有效成分叫奶薊素，是一種抗氧化劑，清理自由基並抑制脂質過氧化。研究表明，奶薊素可防止基因組損傷，增加肝細胞蛋白質合成，降低腫瘤啟動子的活性。New Nordic護肝片一片就有200毫克奶薊素。護肝片在華潤堂門店和紐諾迪克官網上有售，現有買二送一優惠，每盒172元。
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