人口老化日趨嚴重，隨着年紀增加，身體逐漸退化，出現不少毛病，失禁便是其中之一。根據調查統計，中年女性每10個約有8個，男性則約有半數曾受尿滲或滴尿困擾。大部分人對尿滲成因及護理方法了解不多。加美敦有限公司十分關注老人健康護理服務及優質產品。「Nice Care安心寶」提供高質量而價格實惠的護理用品，有成人紙尿片、尿褲和片芯、輕度尿滲護墊、床墊、產婦衛生巾及各類濕紙巾。從業30多年，全球銷售約70個國家，獲得多個認證如CE，FDA，ISO9001，ISO13485，BSCI，MHRA。開發了不同年齡層的護理產品及失禁、尿滲或滴尿用品、嬰兒紙尿片和竉物護理用品，價格相宜卻沒有犧牲產品質量，適合有需要人士使用。
Nice Care安心寶
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Nice Care致力改善成人、老人及照護者 生活和護理質素
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