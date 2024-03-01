NMN的愛馬士 張曦雯大手入貨LIPOSOMAL NMN

萬寧新上架的NMN產品LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN由張曦雯Kelly代言，打出全城最高價口號而出位！全因這款產品用了諾貝爾獎納米導入技術，突破吸收極限至90%。加上其「獨家科研配方」，可提升NAD+水平多達6倍，抗氧化力高達8000倍。連Kelly也大手入貨，並在IG Story分享家中的LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN堆疊成山，粉絲亦爭相入貨支持，還說是絕對值得投資的逆齡產品。

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