熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 奧斯卡2024 財政預算案2024 大光麵 撤辣 煙草稅 李龍基 垃圾徵費 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2024-03-01 10:15:00
日報

NMN的愛馬士 張曦雯大手入貨LIPOSOMAL NMN

分享：

萬寧新上架的NMN產品LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN由張曦雯Kelly代言，打出全城最高價口號而出位！全因這款產品用了諾貝爾獎納米導入技術，突破吸收極限至90%。加上其「獨家科研配方」，可提升NAD+水平多達6倍，抗氧化力高達8000倍。連Kelly也大手入貨，並在IG Story分享家中的LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN堆疊成山，粉絲亦爭相入貨支持，還說是絕對值得投資的逆齡產品。
詳情：https://nmn.lyhealthy.com/  
Facebook/IG: @LiposomalNMN
領取$500萬寧現金券：https://nmn.lyhealthy.com/e-coupon

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受