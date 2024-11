就快到雙11!! Nothing 為大家精心預備了不同精美優惠,心郁郁想入手 Nothing 產品的您,機會嚟喇!由即日起至2024年11月17日,於優惠期間,購買

Nothing Ear (a):優惠價港幣$639 (原價港幣$799)

Nothing Ear:優惠價港幣$899 (原價港幣$1,199)

CMF Watch Pro 2:送意大利皮革錶帶 (建議零售價港幣$299) (顏色隨機)

CMF Watch Pro:優惠價港幣$399 (原價港幣$549)

產品於香港精品百貨連卡佛 Lane Crawford、1O1O、csl、豐澤Fortress及指定零售商發售,詳情可向店員查詢。

*優惠期至2024年11月17日,優惠受條款及細則約束,名額有限,先到先得。