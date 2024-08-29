NovaX創投嘉年華開幕 香港因子獨角獸超過50間

研究團隊通過全球主要獨角獸研究、數十個投融資資料庫以及幾百家媒體的報導資料，通過藉助AI篩選、研究人員核定後產生了“香港因子獨角獸企業”榜單。 這份榜單通過一系列精細的數據挖掘與拓展工作，研究團隊廣泛收集了來自幾百家媒體的報導，成功編製成功獨有的“香港因子獨角獸企業”，具備一定的核心要素才能被稱之為“香港因子獨角獸”，成立時間不超過10年，估值超過10億美金，擁有香港身份人士/香港高校畢業/肄業/香港高校/科研機構/其他機構工作經歷，創立於香港的企業。

經過研究團隊層層篩選與嚴格評審，最終有53家符合標準的香港因子獨角獸企業，35%為香港籍，61%來自內地背景到香港上學，4%是海外背景來香港創業，通過創投展嘉年華，彙聚這些“香港因子”的獨角獸企業，展現出香港的創科力量。 《香港因子獨角獸榜單2024》的發佈，不僅是香港科技生態的驕傲，也是全球科技版圖上的璀璨明星，預測未來十年香港將新增80-150家“香港因子”獨角獸企業，全面深刻描繪出以香港為核心，輻射整個粵港澳大灣區的創科企業，更體現了香港作為國際創新科技中心的獨特優勢。

這歷史性的一刻是在NovaX國際創投嘉年華2024活動現場發佈，是由NovaX共同發起者，全國青聯委員，高博先生親自發佈，見證了香港科技創新生態的蓬勃生機與無限潛力。 為進一步促進科技企業出海及到港融資，吸引更多的全球資本助力香港創科企業發展，創新香港聯合香港青年科學家協會及創新科技工業局、勞工及福利局、香港人才服務辦公室等多個政府機構，發起了一個以科技企業出海及融資為主題的大型的創科嘉年華活動——NovaX 國際創投嘉年華2024於8月28日在亞洲國際博覽館隆重開幕！ NovaX國際創投嘉年華2024作為亞洲最大的創投展，吸引了眾多科技企業和投資人的關注，活動首日，政府代表、主辦方代表及各界嘉賓紛紛致辭，共同見證了這一創科盛事的開幕。

創新科技及工業局局長孫東教授，JP致辭 勞工及福利局署理局長何啟明先生，JP 致辭 財經事務及財庫局副局長陳浩濂先生，JP 致辭 NovaX共同發起者，全國政協委員凌俊傑先生致辭

創新科技及工業局局長孫東教授，JP致辭，香港政府全力為創科初創企業打造全方位支援，涵蓋創業激勵計劃與孵化服務、拓寬融資渠道，歡迎投資者及商界夥伴參與香港創科生態。 勞工及福利局署理局長何啟明先生，JP 致辭表示非常重視將創新產業引入香港，不僅需要政策的支援，更需要實際的行動來幫助企業在香港紮根，通過這個場合，希望能為大家帶來創業與就業的新機遇。 財經事務及財庫局副局長陳浩濂先生，JP 致辭，香港作為國際金融中心，構建透明、確定、可預測的監管環境，並在AI等新技術應用上保持前瞻，香港已吸引眾多Web3相關企業入駐。 NovaX共同發起者，全國政協委員凌俊傑先生致辭，表示創新科技及工業局、勞工及福利局、財經事務及庫務局等多個政府機構，及中金公司、JP摩根、數碼港等戰略夥伴的支援下，現場有超過300家投資機構與家族辦公室，期待科技企業可以建立聯繫。 此外，NovaX國際創投嘉年華2024精心策劃了主論壇環節，聚焦「科技企業國際化發展的機遇與挑戰」、「科創企業海外融資策略深度剖析」以及「Web3行業在香港的璀璨機遇」等議題，行業領袖與精英進行精彩紛呈的大咖演講，為科技企業搭建了一個展示自身硬核實力與創新成果的璀璨舞臺，有效吸引了全球資本的矚目與青睞。

NovaX國際創投嘉年華2024精心策劃了主論壇環節 投資人快速對接環節 香港首屆NovaX國際創投嘉年華2024成功舉辦，標誌著香港創科產業邁入了新的發展階段，也為全球科技創新和資本流動注入了新的活力。

投資人快速對接環節，每家企業與投資人擁有寶貴的3分鐘時間進行項目介紹與初步交流，在短短一小時內，每家企業都能與20多位資深投資人進行面對面的深度接觸，為投融資雙方打造了前所未有的互動體驗。 創新性地引入了“Pitch Beats”創投音樂空間概念，知名DJ巧妙地將成功創業者的語音片段或名言穿插其中，參與者只需在音樂暫停的短暫時刻，用60秒的時間快速分享自己的創業想法或專案亮點，激發了創業熱情和創新精神。 隨著，香港首屆NovaX國際創投嘉年華2024的成功舉辦，不僅標誌著香港創科產業邁入了一個新的發展階段，也為全球科技創新和資本流動注入了新的活力。未來，香港將繼續加大對創科產業的支援力度，吸引更多優秀企業和人才彙聚於此，共同推動香港成為國際創新科技中心的目標不斷邁進。