NSquare Dazz系列 Bling Bling閃耀暖季

本地品牌NSquare發佈全新系列Dazz自動錶，打造N48.13閃亮金及N48.14閃亮鋼，為女士們提供兩枚秒增高貴度的bling bling之選。Dazz Rose Gold及Dazz Steel錶殼直徑39毫米，每一枚機械手錶的錶圈上鑲嵌了32顆白色圓形施華洛世奇水晶。蓋滿233顆白色圓形施華洛世奇水晶的錶盤瞬間令你閃爆全城，隨時隨地散發高貴的一面。NSquare為了回饋全球客戶，更為每枚Dazz腕錶配上兩組不同顏色的橡膠錶帶任你配搭。Dazz系列腕錶已於實體店及網店同步上架，立刻到NSquare於尖沙咀美麗華廣場一期二樓231號舖全港唯一官方旗艦店試帶及選購吧!

詳情：https://bit.ly/NSquare-Dazz