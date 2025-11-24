NTT全光網絡登港　助金融交易享超低延遲

香港作為全球最具影響力的金融中心之一，此次成為 IOWN 全球發展藍圖中僅次於日本本土的關鍵海外里程碑。NTT 集團在本月 4 日公布中期財報時，將「香港 APN InterLink 商用推出」與 2025 年大阪世界博覽會相關項目並列為集團最重要成就，足以顯示其戰略地位。

NTT DOCOMO Business與其香港子公司 NTT Com Asia 正式宣布，在香港推出專為金融機構設計的「APN InterLink」服務。這項服務採用 IOWN® 全光網絡（All-Photonic Network，簡稱 APN）技術，成為日本以外首個實現 IOWN APN 國際商用的地區，標誌著光子技術正式進入亞洲金融核心地帶。

NTT Com Asia 首席科技總監蘇耀宗表示，香港不僅是區內領先的金融樞紐，更是數碼創新的重要跳板。四大會計師行之一的畢馬威表示，香港IPO再創歷史新高，有望於2025年重奪全球IPO市場首位。同時，高頻交易與低延遲競速的特性，使香港成為 APN InterLink 最理想的落地城市。NTT 在港深耕超過 25 年，已建成覆蓋全港的光纖網絡、與香港交易所地理位置極近的金融級數據中心，並擁有數百間金融機構的成功服務案例。這些條件令香港順理成章成為 IOWN APN 全球擴張的第一站。

傳統電訊網絡需多次進行光電轉換，每一次轉換都會產生皮秒級延遲。IOWN APN 則全程採用光子傳輸，從核心到邊緣完全消除光電轉換，端到端延遲可壓縮至現有網絡的二百分之一，功耗降低至百分之一，傳輸容量卻提升 125 倍。這項技術對金融行業的影響極為深遠。

對銀行、交易商、金融科技公司以及所有依賴即時數據的機構而言，APN InterLink 帶來顯著優勢。算法交易與高頻交易的速度與準確性大幅提升，一微秒的差距往往決定千萬級別的盈虧。NTT 的金融數據中心與港交所機房直線距離極近，結合光子連接技術，客戶幾乎可實現「零距離」市場數據存取。AI 驅動的風險管理與量化分析能夠在更短時間內處理海量數據。多地協同交易（東京－香港－新加坡）的延遲亦降至極致，真正實現跨市場無縫操作。