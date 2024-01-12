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市場資訊
2024-01-12 07:30:00

NTT利用AI加強數據中心營運 助香港成為內地企業出海跳板

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NTT Com Asia首席營收總監曾慶德在中國雲端和數據中心的NTT高層圓桌會議上分享了NTT如何運用香港於區內的關鍵戰略樞紐和跳板地位，助力企業全球發展。

於最近在深圳舉行的中國雲端和數據中心大會上，內地與跨國企業的領導層以及科技業界龍頭領袖出席由NTT 和大會主辦機構聯合舉辦的高層圓桌會議，探討雲端和數據中心行業的革命性突破趨勢。

香港：亞太區資訊科技及網絡樞紐     企業全球擴展戰略跳板

針對內地企業發展海外市場，NTT Com Asia首席營收總監曾慶德指NTT作為一家在香港擁有25年穩固業務基礎的全球數碼基礎設施服務供應商，留意到內地企業正尋找既具廣泛全球據點，同時能支持其業務擴展的合作伙伴。為滿足急劇增長的業務需求，NTT一直積極投資和發展香港的數據中心，利用其區內的關鍵戰略樞紐和跳板地位，支援內地企業全球發展的願景。

印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南等東南亞國家是企業考慮擴展業務時的熱門地點之一。
NTT的全球的數據中心網絡為企業提供全面的數碼基礎設施服務，覆蓋東南亞等的企業重點發展地區，並將持續落實全球數據中心的擴展計劃，協助企業擴展國際業務，促進全球的數碼發展。

NTT Com Asia首席營收總監曾慶德在中國雲端和數據中心的NTT高層圓桌會議上分享了NTT如何運用香港於區內的關鍵戰略樞紐和跳板地位，助力企業全球發展。

利用AI管理數據中心    增強能源效益

能源消耗與效益已成為業界關注議題，在高層圓桌會議上，業界領袖討論數據中心的設計與營運模式如何受AI趨勢影響。企業正重新部署設施設計、冷卻技術，以及探討如何利用數碼化營運實現全面的數據中心生命周期管理，從而增強能源效益和確保可靠性，締造持續全天候正常運行的數據中心，滿足現今不斷演變的數碼需求。

NTT Com Asia香港數據中心副總裁蘇耀宗表示，NTT在香港金融數據中心 (FDC®) 引入了物聯網和由AI驅動的智能物業數據管理平台，透過揉合各項數據，把營運模式從傳統的人手操作，徹底地轉變為自動化及可預測的流程，使NTT成為客戶值得信賴的數碼基礎設施合作伙伴，進一步提升他們於轉型過程中的營運效率、安全性，並讓可持續發展目標得以實現。

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