NTT利用AI加強數據中心營運 助香港成為內地企業出海跳板

NTT Com Asia首席營收總監曾慶德在中國雲端和數據中心的NTT高層圓桌會議上分享了NTT如何運用香港於區內的關鍵戰略樞紐和跳板地位，助力企業全球發展。

於最近在深圳舉行的中國雲端和數據中心大會上，內地與跨國企業的領導層以及科技業界龍頭領袖出席由NTT 和大會主辦機構聯合舉辦的高層圓桌會議，探討雲端和數據中心行業的革命性突破趨勢。

香港：亞太區資訊科技及網絡樞紐 企業全球擴展戰略跳板

針對內地企業發展海外市場，NTT Com Asia首席營收總監曾慶德指NTT作為一家在香港擁有25年穩固業務基礎的全球數碼基礎設施服務供應商，留意到內地企業正尋找既具廣泛全球據點，同時能支持其業務擴展的合作伙伴。為滿足急劇增長的業務需求，NTT一直積極投資和發展香港的數據中心，利用其區內的關鍵戰略樞紐和跳板地位，支援內地企業全球發展的願景。

印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南等東南亞國家是企業考慮擴展業務時的熱門地點之一。

NTT的全球的數據中心網絡為企業提供全面的數碼基礎設施服務，覆蓋東南亞等的企業重點發展地區，並將持續落實全球數據中心的擴展計劃，協助企業擴展國際業務，促進全球的數碼發展。