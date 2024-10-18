NTT 於2024年香港通訊業聯會非凡年獎中榮獲人工智能應用卓越獎 - 銅獎

關於 NTT Com Asia

作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員，NTT Com Asia Limited（"NTT"）致力提供最佳的 ICT 基礎設施服務和高端技術，以實現智能世界的願景。憑藉日本 docomo business領先的企業流動網絡技術，NTT引入尖端的物聯網、人工智能及數碼解決方案，以支援企業在數碼轉型旅途上制定流動網絡為首的業務策略。



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