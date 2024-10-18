NTT 於2024年香港通訊業聯會非凡年獎中榮獲人工智能應用卓越獎 - 銅獎

憑藉其創新的 AI 驅動智能物業數據管理系統，以預測技術優化設施營運香港 - 2024年10月18日 - 作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員，NTT Com Asia （NTT）欣喜地宣佈於2024年香港通訊業聯會非凡年獎中榮獲人工智能應用卓越獎 - 銅獎。這殊榮突顯了 NTT 創新的智能物業數據管理系統，利用尖端的 AI 技術包括深度學習模型及大型語言模型 (Large Language Model，LLM)來優化建築的營運和維護 (O&M)系統，徹底提升了設施管理的效益。
獲獎的智能物業數據管理系統是一個具高度擴展性的物聯網平台，可由建築及其設備中收集實時數據，從建築管理、訪問控制、監控、勞動力管理在內的各種系統中提取和關聯數據，從而生成由數據支持的有價值見解。系統可每年於單個建築內的收集超過 1 萬億條數據，並透過AI 實現預測及優化營運，提供精準的建議和結果。這對於數碼轉型旅途上的物業或設施所有者、開發商和房地產營運商尤其關鍵。
「作為全球數碼基礎設施的領導者，我們很榮幸獲得此獎項，並藉此突顯了 NTT 透過AI 和先進技術來引領創新，並實現優化業務和數碼卓越的承諾。」NTT Com Asia香港數據中心高級副總裁蘇耀宗表示。「智能物業數據管理系統滿足了現代建築和設施所有者對通過採用最新 AI技術來提高營運效率的龐大需求。」
展望未來，智能物業數據管理系統將在促進建築行業數碼化方面發揮出重要作用，並配合政府推動先進建築技術應用的整體方針和措施。
香港通訊業聯會非凡年獎由香港通訊業聯會 (CAHK) 主辦，以每年表彰於電訊和 ICT 界別中的傑出成就。
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關於 NTT Com Asia
作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員，NTT Com Asia Limited（"NTT"）致力提供最佳的 ICT 基礎設施服務和高端技術，以實現智能世界的願景。憑藉日本 docomo business領先的企業流動網絡技術，NTT引入尖端的物聯網、人工智能及數碼解決方案，以支援企業在數碼轉型旅途上制定流動網絡為首的業務策略。
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