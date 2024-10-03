NTT 榮獲「年度最傑出私有5G網絡服務供應商」

充分肯定了私有 5G網絡對於實現智慧城市創新的重要性香港 - 2024年10月3日 - 作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員，NTT Com Asia （NTT）於 2024 年度HKCT企業大獎中榮獲「年度最傑出私有5G網絡服務供應商」殊榮。該獎項由Hong Kong Commercial Times主辦，旨在表揚各界企業的業務及遠見對社會上的卓越成就。
繼今年年初獲得香港首個地區性無線寬頻系統（專用）牌照，NTT設立了創新研發室docomo 5G DX Square，讓本地創新者可在香港首個私有5G（P5G）環境中共同開發人工智能 (AI)、邊緣運算和物聯網等應用。這項里程碑突顯了 NTT 透過其P5G優勢，致力為創新者提供強大且可擴展的無線網絡基礎，從以推動智慧城市的創新發展。
NTT Com Asia業務創新總監Phil McManus表示：「作為私有5G網絡的環球領導者，NTT於全球擁有多樣化的成功部署實例。這項殊榮印證了我們成功將 P5G技術擴展至香港，並憑藉我們流動網絡為首的業務策略推動科技創新，同時亦彰顯P5G可作為推動智慧城市發展的連接驅動者，滿足企業於數碼世代下對數據傳輸為主（uplink-centric）及關鍵任務的應用需求。」
展望未來，NTT歡迎創新者加入創新科技發展聯盟計劃，透過相互協作充分發揮 P5G 技術的潛力，與 NTT 和整個技術生態系統共同開發，實踐並商品化概念及創新方案。
如欲了解更多NTT 的資訊，請瀏覽：www.ntt.com.hk。
關於 NTT Com Asia
作為全球領先的電訊及ICT 服務供應商NTT 集團的其中一員，NTT Com Asia Limited（"NTT"）致力提供最佳的 ICT 基礎設施服務和高端技術，以實現智能世界的願景。憑藉日本 docomo business領先的企業流動網絡技術，NTT引入尖端的物聯網、人工智能及數碼解決方案，以支援企業在數碼轉型旅途上制定流動網絡為首的業務策略。
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