OK便利店消費券禮品卡優惠

新一期消費券於8月7日起發放，由8月7日起至8月13日期間，凡首次於OK便利店以八達通成功領取2022年第二階段首期$2,000消費券，將額外獲贈總值$20 OK現金券。OK STAMP IT會員更可於領取消費券後，再享獨家禮品卡優惠，於8月7至9日期間購買指定禮品卡(包括: App Store & iTunes，Google Play及Steam)滿$1,000或以上，即送$30 OK便利店現金券(只限首3,000位)，即合共可得高達$50現金券。購買禮品卡接受消費券付款。

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