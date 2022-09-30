近年大家日漸關注健康飲食，願意嘗試可持續食材及產品，OmniFoods推出100%純植物製造的Omni新海鮮系列，產品不含水銀，富含蛋白質，能提供膳食纖維，而且低飽和脂肪和零膽固醇，無五辛、人造色素、激素、抗生素和防腐劑。Omni新海鮮系列所有產品均在百佳超級市場以獨家優惠發售，由即日至10月6日，於指定百佳超級市場或百佳網店購買Omni 新海鮮系列或新豬肉系列可享買一送一優惠(只限相同價錢及相同系列)、購買新吞拿另享買二送一優惠。*受條款及細則約束
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日報
Omni新海鮮系列 百佳獨家優惠
近年大家日漸關注健康飲食，願意嘗試可持續食材及產品，OmniFoods推出100%純植物製造的Omni新海鮮系列，產品不含水銀，富含蛋白質，能提供膳食纖維，而且低飽和脂肪和零膽固醇，無五辛、人造色素、激素、抗生素和防腐劑。Omni新海鮮系列所有產品均在百佳超級市場以獨家優惠發售，由即日至10月6日，於指定百佳超級市場或百佳網店購買Omni 新海鮮系列或新豬肉系列可享買一送一優惠(只限相同價錢及相同系列)、購買新吞拿另享買二送一優惠。*受條款及細則約束