Oodles Smart榮獲 「2024香港資訊及通訊科技獎：智慧生活(智能家居)獎」銅獎殊榮

香港 - 2024年11月22日 - 本港領先裝修承建商德合集團控股有限公司（「德合集團」或「本公司」，連同其附屬公司：「本集團」；股票編號：0368.HK）欣然宣佈，旗下科技品牌弦科技有限公司（「Oodles」）之一站式線上展示平台Oodles Smart，榮獲香港資訊科技商會頒發「2024香港資訊及通訊科技獎：智慧生活(智能家居)獎」銅獎。



Oodles Smart能夠自行識別任何家居相片或效果圖，通過善用「生成式人工智能（GenAI）」、大數據等技術，用家只需從預設材料庫選取心儀建材和家具，便可實時自由配搭完成個人理想家居設計。評審委員會讚賞Oodles Smart在家居裝飾領域具有顛覆性，能讓顧客在家居設計前預覽搭配效果，在設計上極具吸引力。



德合集團主席兼執行董事吳志超先生表示：「我們十分榮幸獲得香港資訊科技商會頒發『2024香港資訊及通訊科技獎：智慧生活(智能家居)獎』銅獎。這項殊榮不僅是對Oodles Smart創新功能的認可，更是對團隊致力破舊立新的一大鼓勵。未來，我們將繼續研發更多智慧產品，致力開發更佳、更具創新的科技解決方案，積極推動本地資訊科技應用，同時滿足本港裝修業界以至不同行業的營運需求，為市民帶來更大生活便利，並實踐可持續發展理念。」



「香港資訊及通訊科技獎」由政府資訊科技總監辦公室策動，其中「智慧生活獎」由香港資訊科技商會籌備，旨在表傑出的資訊及通訊科技研發，以推動和促進優質的智慧生活。此獎項由業界專業人士擔任的評審委員會從參選項目中，根據創新、設計和研發等多方面作出評核。

