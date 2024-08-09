OPERA 全新Matte Lip 輕透柔霧唇膏

OPERA推出全新Matte Lip 輕透柔霧唇膏，採用獨特Powderless配方，實現霧感同時具有透明感的上色效果，以及充份保濕的微微濕潤感。漂亮顯色，打造自然妝效，呈現OPERA追求的柔霧質感。產品以獨特「保濕膜」配方展現輕透且帶色彩的柔霧質感，無粉質配方。保濕膜貼服雙唇，令唇紋變得不明顯，長時間保持美麗妝感。唇膏以植物性角鯊烷油為主要成分，不使用Paraben及動物由來成分、無香料，更環保。5種色調供選擇，各大SASA、LOG-ON、AEON STORES、松本清、@cosme stores分店及HKTVmall均有代售，建議零售價HK$108。

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