Outback Steakhouse慶祝在香港成立25週年

推出連串優惠感謝顧客多年支持

11 月1日至11 月14日: 指定龍蝦菜式75折優惠,包括加拿大龍蝦肉配香濃蕃茄意大利粉 HK$148(原價HK$198)及巨型加拿大龍蝦包 HK$140(原價HK$188)。

11 月15日至11 月30日: 牛扒第二份半價,包括日間特選及主餐牌內的牛扒菜式,折扣適用於價格較低的牛扒優惠。

12 月1日至12 月15日: 黑糖麥包買五送一,會員折扣同時適用,黑糖麥包六個禮盒裝低至HK$50。

香港 - 2024年11月1日 - Outback Steakhouse 慶祝在香港成立25週年,感謝顧客多年支持,全線十間分店,推出五項優惠,製造五倍驚喜!慶祝活動以「滋味相伴 美味相隨 A Journey of Flavor, A Sharing of Taste」 為主題,宣傳短片描述一對父子,無論遇到什麼挑戰,也會齊心合力、迎刃而解,寓意Outback 多年來與顧客風雨同路,一起成長。五項25週年推廣包括:由即日起至12 月15日,顧客可以超值價$25享用香脆薯條混煙肉芝士或香辣炸雞槌一客。每枱需消費滿$200以上,1至2人可點選一客,3至4人可點選兩客,每增加2位顧客可多點一客,每日下午5時後供應。Outback 25 週年壓軸活動暫定於十二月中舉行,詳情容後公佈。逢星期一至五下午3時至6時半,飲品組合低至59折,再加上各款小食及甜點優惠套餐,Outback, Where Cheers Begin。由即日起至12 月15日加入或續會尊尚會藉,除原有會員優惠外,將會額外獲贈五張優惠券,包括免費香脆薯條混煙肉芝士一份、免費雪糕朱古力軟餅一份、飲品全單半價、美國頂級斧頭扒七五折及指定到會套餐七五折。