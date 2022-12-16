熱門搜尋:
C觀點 世界盃 陳奕迅演唱會 聖誕節2022 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
市場資訊
2022-12-16 07:30:00
日報

PAPER STONE BAKERY歐式傳統聖誕麵包及蛋糕系列

分享：

PAPER STONE BAKERY推出全新「Snowy White Christmas」歐式傳統聖誕麵包及蛋糕系列，備有5款蛋糕及甜品：開心果士多啤梨聖誕樹蛋糕、芒果聖誕帽甜品、朱古力紅桑子甜品，開心果星願聖誕樹甜品及士多啤梨飄雪聖誕樹甜品。還有T45聖誕庫克洛夫、燕麥奶法式麵包條、聖誕小紅莓抹茶扭紋燕麥奶貝果，開心小雪人及開心小馴鹿5款聖誕麵包，以及多款聖誕禮盒和聖誕派對分享包。現凡購買任何蛋糕，均可免費獲得聖誕卡一張 (內附特別驚喜)！  
PAPER STONE BAKERY Instagram：@PaperStoneBakeryHK

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受