PAPER STONE BAKERY歐式傳統聖誕麵包及蛋糕系列

PAPER STONE BAKERY推出全新「Snowy White Christmas」歐式傳統聖誕麵包及蛋糕系列，備有5款蛋糕及甜品：開心果士多啤梨聖誕樹蛋糕、芒果聖誕帽甜品、朱古力紅桑子甜品，開心果星願聖誕樹甜品及士多啤梨飄雪聖誕樹甜品。還有T45聖誕庫克洛夫、燕麥奶法式麵包條、聖誕小紅莓抹茶扭紋燕麥奶貝果，開心小雪人及開心小馴鹿5款聖誕麵包，以及多款聖誕禮盒和聖誕派對分享包。現凡購買任何蛋糕，均可免費獲得聖誕卡一張 (內附特別驚喜)！

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