PCCW Global與銀河航天合作 為國際市場引入低地球軌道衛星服務

國際領先電訊服務供應商PCCW Global與内地私營商業航天公司銀河航天宣佈，探索向國際市場提供低軌（LEO）衛星服務的合作，初步將專注香港及「一帶一路」共建國家。

雙方在香港舉行的「一帶一路高峰論壇」上簽署諒解備忘錄。PCCW Global將借助銀河航天的低軌衛星解決方案擴展衛星產品服務，而銀河航天則可透過PCCW Global廣泛的網絡覆蓋拓展國際市場。

通過是次合作，雙方可通過低軌衛星為個人、企業及政府客戶在偏遠地區提供高速網絡服務。由於低軌衛星的時延較傳統的地球靜止軌道／地球同步衞星（GEO/GSO）低九成，將可支援海事、航空、物聯網、無人機及其他市場的嶄新應用。此外，電訊網絡供應商亦可透過低軌衛星的手機直連（direct-to-cell）技術，將網絡覆蓋擴展至最偏遠的地區，同時讓用家利用市面上的手機及智能裝置直接連接衛星使用語音、短訊及寬頻服務。