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2022-07-22 07:30:00
日報

Philips 慢磨榨汁機系列 渡過「營」爆夏日

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Philips 慢磨榨汁機系列

夏日炎熱而潮濕的天氣使人變得懶散、食慾不振，要保持精神飽滿，便要好好補充水份及營養。PhilipsAvance Collection慢磨果汁雪葩機HR1932/31（建議零售價：$2,698）設微壓榨技術，可榨取蔬果中高達90%的營養；Viva Collection慢磨榨汁機HR1889/71（建議零售價：$1,398），只需1分鐘便能製作出新鮮又健康的果汁。兩部慢磨榨汁機均具有QuickClean快速清洗技術，所有配件能輕鬆拆除又容易清洗，適合繁忙都市人，各大百貨公司及電器店有售。
查詢：2619 9663

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