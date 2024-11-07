PMEC旗下Primech AI 推出 AI 驅動自動化洗手間清潔機器人Hytron 提升衞生標準

新加坡 / 香港 / 上海 - 2024年11月7日 - Primech Holdings（Nasdaq: PMEC）旗下Primech AI Pte. Ltd.成功研發人工智能（AI）全自動洗手間清潔機器人Hytron，目前已在新加坡投入清潔工作。透過先進的AI技術﹐Hytron將洗手間清潔效率和質量維持在最高水平，從而提升使用者的觀感和企業形象。



Primech AI首席營運官黃秋波與首席技術官张有为一同慶祝Hytron在淡馬錫理工學院成功投入使用。版權所有：Primech AI

衞生要求大大提高 AI機器人做得到



清潔洗手間一直是極期厭惡的工作。清潔人員在惡劣的工作環境中處理污物，除了身心俱疲，長期勞動更會引發健康問題，因此在已發展經濟體中願意從事相關工作的人越來越少。更大的問題是在細菌、病毒和疫情肆虐之後，如今人們對洗手間衞生要求大大提高，效果參差的人手清潔往往無法滿足人們對衞生的期望。Hytron的應用大大提升清潔效率和品質，將洗手間衞生維持在高水平，讓洗手間管理人員能專注服務及支援工作，並提升使用者的觀感和企業形象。



AI算法運作 清潔整個洗手間只需30分鐘



Hytron是一個裝配靈活機械手臂的3D清潔機器人，它能夠在不同的洗手間環境中，完成複雜的清潔工作。利用AI算法，經過學習的Hytron自動走進洗手間，執行幾乎所有清潔工作，在30分鐘內將一個標準中型洗手間內的馬桶、洗手盆、鏡子和小便池及地面等一一清潔乾淨。



突破限制走進3D機器人清潔世界



過去的清潔機器人多以打掃地面為主，因為它們只能識別2D（二維）空間，而Hytron則突破這個界限﹐走進3D的清潔世界。利用圖像識別、力控傳感、深度學習、神經網絡、運動控制和多模態感知融合等人工智能AI算法，Hytron能自動識別洗手間內的物品，從而進行有效的自動清潔工作。



清潔誤差小於1毫米



Hytron在經過技術人員「教導」之後便能開始清潔作業，受惠於Primrch AI自行研發的專利3D算法和其他技術，Hytron能將動作貼合誤差控制在小於1毫米的範圍內，確保精準清潔，並能自行評估洗手間是否完全清潔乾淨。



頑固污漬輕易處理勝人類



Hytron是模仿人類人手清潔方式的機器人，以直接接觸方法清潔。舊式噴灑清潔以水流沖刷清潔，但面對暗位清洗效果非常有限；以AI運算作業的Hytron以3D運作，能使用毛刷等器具、直接在馬桶、洗手盆表面，以經過計算、合適力度抺刷，配以電解水提高清潔效果；即使面對頑固污漬、其至暗藏在馬桶內壁之中穢物，Hytron也輕易處理，尤如真人在清潔一樣，潔淨度方面甚至可以比人類做得更好。



防止細菌病毒傳播提升使用者觀感



除了接觸式清潔，Hytron還以全自動入水排水方式運作，全自動加水、清潔劑、排放污水和充電，Hytron實現7X24小時自動化工作。Primech AI的理念是讓人們清潔更輕鬆，引進Hytron之後，洗手間管理人員可以專注其他重要工作，諸如是向使用者提供服務、維持整潔、補充衞生物品等較工作。管理人員將洗手間衞生程度長期維持在高水平，防止細菌病毒傳播之餘，也提升使用者對水洗手間整體使用的觀感。至於繁重而又厭惡的「大洗」工作則可放心交給Hytron處理，管理人員只需進行監察及協助工作便可。Hytron在寫字樓、商場、醫院、機場和車站等公共建築的洗手間都能有優異的表現，一個潔淨的洗手間也能提升有關公司的企業形象。



人機合作免粗重工作 保護清潔人員健康



在過去，洗手間清潔不單是體力勞動工作，而且對工人，特別是年長清潔人員的健康帶來損害，並會衍生工傷索償問題。事實上，不少人也因健康影響等因素而不願入行從事有關工作。



Hytron誕生後，只要將Hytron和清潔人員的工作整合，除了能為員工提供更好的工作環境，也更能有效保護清潔人員的健康。Hytron能夠高效清潔浴室和廁所，這些往往被視為不受歡迎的工作，因此大大減少了對人力的依賴。這項突破性的技術不僅提升了使用者的衛生和清潔標準，對清潔公司而言也帶來了巨大的益處。透過自動化這個勞動密集型的過程，Hytron預計可節省多達50%的人力成本，使公司能夠在保持優質服務的同時，優化資源配置。Hytron的潛力無限，將成為未來清潔行業的顛覆者。



淡馬錫理工用家回應正面 未來執行不同場所清潔工作



Hytron的核心技術，在於人工智能及3D判識方面，因此在未來除了洗手間清潔，Hytron亦可執行其他諸如高空、窗戶、辦工室清潔等工作，甚至走進家居為民眾提供便利、免卻清潔的工夫，改善生活質素。



目前Hytron正於新加坡淡馬錫理工學院的洗手間應用，獲得積極的回響反饋，很多洗手間使用者都發現，洗手間的潔淨和衞生都有明顯改善。淡馬錫理工學院對Hytron的工作表現亦非常正面，除有意擴大有關的清潔計劃外，還希望能與Primech長期合作，引入更多機器人清潔校園內數百個洗手間，從而將洗手間清潔變得更現代、更有效率及更人性化。



Primech AI技術領先全球 Hytron商機無限



市場研究和諮詢機構Grand View Research數據顯示，2023年全球商業清潔產品市場的規模，估計達到1,212.9億美元，預計由2024年至2030年6年間的複合年增長達到7.91%，可見市場相當龐大，亦反映在新冠肺炎（COVID-19）後，全球對衞生意識的提高，尤其是在當業及公眾場所的衞生尤其關注，因而成為產業規模成長的主要動力。



全球對衞生的重視，對公眾場所清潔及保養服務需求殷切，在高需求下洗手間清潔機器人在全球市場潛力將是無容置疑。縱觀全球，目前能在技術上和Hytron看齊的洗手間清潔機器人，只有另外兩個競爭對手，可見Primech AI在該事業處於前列位置外，Hytron的商機及盈利能力亦非常巨大。Hytron的目標，是把人類從又髒又累的洗手間清潔工作中解放出來。為了實現這個目標，Hytron一直在努力﹗



Hytron工作影片連結：

https://youtu.be/HBFBTs5vRjs?si=1jFK21-I37NBAUzn





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