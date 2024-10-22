Populis Digital 慶祝公司成立5週年 推出全新優化版員工關懷程式並舉行宿霧團建之旅

香港 - 2024年10月22日 - 總部位於香港的領先數碼營銷機構，Populis Digital (「Populis」或「公司」)，今日欣然宣佈公司正式成立5週年並舉行宿霧團建之旅。在達成這一重要里程碑之際，公司更適時推出其自主研發的員工關懷程式——PopulUS之全新升級優化版本。





Populis於2023年5月首次推出其員工關懷程式PopulUS，以支持員工的整體福祉和個人成長。今日發佈的PopulUS升級版包含更多優化功能，以應對員工流失、提高工作動力、增強個人聯繫，並鼓勵培養個人自信和實踐能力。這種全面完善的員工關顧方式是組成Populis企業社會責任（CSR）承諾的重要基石。公司相信，引導員工在職業和個人層面都茁壯成長，有利於培養出更為積極、高產和滿意度高的工作團隊。



Populis的成員每個月都會參加一對一會議，討論他們想要通過優化以獲得更大幸福感的個人生活方面，例如提高旅行頻率、重新裝修居所或與家人共度更多時光。在這些會議中，他們會創作願景板，並通過PopulUS應用程式探索心智模式，以培養批判性思維技能，並依據事實和真理做出決策。



「在Populis，我們相信支持員工的心理健康和個人成長對於培養蓬勃的工作環境至關重要」，Populis創始人兼CEO Cordon先生表示。「我們的個人成長計劃鼓勵團隊中的每個人無論身在辦公室內外，都能夠有意識地塑造並追求他們嚮往的生活。通過為我們的人力建設投入資源，Populis正在建立一個更強大、更堅韌的大家庭，能夠更好地為我們的客戶和社會服務。」



為慶祝公司成立5週年，Populis還組織了一次宿霧團建之行，帶領員工積極參與各類旨在提升團隊凝聚力和協作精神的活動及獎勵遊戲。這次旅行充分凸顯了 Populis 旨在培育富有生命力及凝聚力的公司文化，並推動創新和成功的信心與決心。



「Populis一直致力於關注團隊成員的福祉和成長，」Cordon先生補充道。「在我們開啟全新篇章之際，承諾將繼續為員工提供所需的資源和支持，使他們能夠充分發揮潛力，實現自身理想。」







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