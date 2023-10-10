Price.com.hk 第五屆Price Consumer Choice Award 2023頒獎典禮 選出最具信譽及表現優秀的品牌和商戶

Price.com.hk作為香港No.1網上格價平台，每年都會於全港多個優質品牌當中，尋找表現優秀的品牌和商戶，表揚他們過去一年的默默耕耘。今年Price Consumer Choice Award「精明消費之選」已經來到第五屆，並於早前假尖沙咀唯港薈舉行，一共頒發了88個獎項，共有70個表現優秀的品牌及商戶獲表揚。

今屆除了邀得森美擔任主持外，更邀請早霸王好拍檔小儀、梁嘉琪以及網絡紅人夢雨和肥豪 (YouTube 頻道FHProductionHK 的成員)。他們紛紛分享自己作為精明消費者，平常格價和選購商品的心得，還有挑選值得信賴的優質商店的條件。在場各個優秀品牌和商戶的代表，亦互相交流心得及探討營商之道。

每年Price Consumer Choice Award都會透過分析平台龐大且客觀的數據，並且考慮各個專業評審團隊的意見，藉此挑選表現優秀的品牌和商戶，亦為業界建立一個具備公信力的行業標竿，推動行業發展之餘，亦助廣大市民作出精明的消費決定。

今年大會將主題定為「Together We Create」，象徵Price.com.hk將會攜手與各個品牌和商戶，不斷精進產品和服務水平，務求提升整體行業的競爭能力，亦讓消費者能夠獲得最優質的服務。

眾多優秀品牌當中，樂聲牌分別奪得五項【精明消費之選】，成為今屆大贏家；Samsung更連續兩屆囊括【精明消費之選 - 手機品牌】、【精明消費之選 - 真無線耳機品牌】、【精明消費之選 - 信譽銷售品牌網店】及【精明消費之選 - 電視機品牌】 四大獎項，足以證明品牌紮根香港多年，深深獲得廣大市民的認可。至於第五度榮獲【精明消費之選 - 5G網絡供應商品牌】及 【精明消費之選 - 流動網絡供應商品牌】獎項的 CSL，以及榮獲【精明消費之選 - 窗口分體式冷氣機品牌】獎項的珍寶冷氣，今年繼續以高性價比表現，再獲消費者肯定！