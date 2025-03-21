回南天來臨，香港的濕度持續在80%-95%之間，導致衣物難以乾透、「噏味」產生，牆壁和地板也可能發霉。普樂氏全新抽濕機系列專為解決這些問題而設計，讓你告別濕氣帶來的「濕笠笠感覺」，小空間必備一部！最新推介半導體2合1空氣淨化抽濕機，產品無壓縮機設計：運行安靜無噪音；強大抽濕能力：每日可去除最多800毫升的水分；多功能空氣淨化模式：配備HEPA過濾器，有效去除空氣中的微粒，更有夜間模式：提供7色RGB燈光選擇，營造舒適睡眠環境！ ecLIVING簡簡單單、HKTVmall及友和YOHO有售！
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Proluxury普樂氏全新抽濕機系列 對抗回南天濕氣
回南天來臨，香港的濕度持續在80%-95%之間，導致衣物難以乾透、「噏味」產生，牆壁和地板也可能發霉。普樂氏全新抽濕機系列專為解決這些問題而設計，讓你告別濕氣帶來的「濕笠笠感覺」，小空間必備一部！最新推介半導體2合1空氣淨化抽濕機，產品無壓縮機設計：運行安靜無噪音；強大抽濕能力：每日可去除最多800毫升的水分；多功能空氣淨化模式：配備HEPA過濾器，有效去除空氣中的微粒，更有夜間模式：提供7色RGB燈光選擇，營造舒適睡眠環境！ ecLIVING簡簡單單、HKTVmall及友和YOHO有售！