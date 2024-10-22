Proud Real Estate表示：亞洲的人口變化將在未來幾年改變泰國的房地產產業

曼谷，泰國 - 2024年10月22日 - 泰國房地產估值已達 2 兆美元，隨三大新興趨勢的帶動，該市場正面臨重大轉型的時刻：多代同堂、半退休的生活方式以及酒店式混合住宅。根據泰國證交所上市房地產龍頭 Proud Real Estate Plc 的觀察，隨著人口結構變遷和第二住所旅遊的熱潮，這些趨勢將重塑房地產市場格局。



Proudputh Liptapanlop

Proud Real Estate Plc 董事 Proudputh Liptapanlop 女士指出，人口結構的變化對於房地產市場有著重大影響。當前泰國的人口增長緩慢，老年人口比例卻不斷攀升，60 歲以上的人口比例從 2005 年的 10% 增加到 2023 年的 20%。根據聯合國《世界人口報告》指出，泰國目前已進入老齡化社會，預計到 2029 年將成為「超高齡社會」，65 歲以上的人口比例將佔全國總人口的 20%。這些人口結構的變化，加上「中等收入陷阱」等經濟挑戰，對於千禧世代與 Z 世代等市場核心族群的購買力造成顯著衝擊。因此，房地產開發部門必須打破此一格局，以因應不斷演變的市場條件。



儘管面臨這些挑戰，房地產行業仍然是泰國經濟的重要支柱，房地產收益約占國內生產總值的 10%。對此，Proudputh 女士保持樂觀，將該等挑戰視為推動創新與變革的契機，並將這些新興趨勢視為關鍵轉折，對於行業復甦具喚醒作用，使房地產部門能夠從危機轉化為創新前景。



多代同堂



Proud Real Estate 發現泰國購房市場正出現重大變革，多代同堂家庭已成為一項重要趨勢。在新模式下，不同世代的家庭成員共同參與購房决策，其中長者仍保有相當大的影響力。根據聯合國人口基金 (UNFPA) 的數據顯示，目前泰國有 34% 的家庭屬於多代同堂家庭，隨著老年人口的增長，這一數字預期將進一步上升。這種趨勢與亞洲地區的整體情況相符，在亞洲，有 43% 的家庭實行跨世代共居的生活方式。緊密的家庭關係不僅影響住房決策，還影響到旅遊和休閒活動的選擇，此一現象也得到了 Booking.com 市場數據的印證。多代同堂的趨勢正在改變房地產格局，推動開發商重新審視傳統住房模式，並適應不斷變化的家庭結構。



Proudputh 女士透露：「在高端市場，多代同堂的需求正在上升。」



為了抓住此一新興市場的增長潛力，靈活性原則成為住宅設計的核心，這可以讓住宅在未來根據不同世代家庭成員的需求來調整住房功能。這將從基本的布局和營造開始，以充分支持人生周期的每個階段。



在同一屋簷下，不同世代的需求迥異。X 世代在面臨身體健康問題時，會需要進行房屋改造以提高行動便利性，例如減少障礙物並加寬門廊。對於千禧世代和 Z 世代而言，房屋位置的選擇以靠近工作場所為首要考量，因為他們的工作導向更為明顯。而 Alpha 世代則著眼於社區的安全性，並希望周邊有優質的學校設施。



半退休的生活方式



泰國的老齡化社會正在改變退休模式與勞動市場的結構。根據 2024 年 Fidelity Investments 的一項研究顯示，有 66% 的Z世代與千禧世代更傾向於階段性退休，其中 57% 計劃在退休後從事兼職工作該趨勢催生出一種「半退休的生活方式」，即減少個人工作時間，同時維持收入以追求個人興趣。在全球範圍內，半退休的生活方式由於經濟需求、希望保持活力以及個人興趣而愈發受到關注。這種轉變足以解釋，對於滿足工作與休閒需求，同時提供綜合性醫療設施的住宅需求正日益增加。



酒店式混合住宅



儘管住宅需求前景疲軟，但曼谷中央商業區 (CBD) 的土地價格仍將持續飆升。在此價格背景下，國際需求在中期內將成為支撐房地產市場的主要動力。



由於曼谷和普吉島的國際需求湧入，房產的使用和居住時間已從全職居住的主要住所轉變為兼具度假性質的次要住所。因此，混合式用途開發將繼續主導泰國的房地產市場，提供超越傳統住宅用途的多元化產品與服務。品牌住宅正引領潮流，與零售和辦公空間相結合，類似於迪拜的城市與市場開發模式。



融合酒店元素打造房產住宅



Proud Real Estate 藉由最新推出的 VEHHA 華欣與 ROMM Convent 項目，巧妙融合酒店服務精髓、重新定義奢華生活方式，並根據當前三大趨勢打造創新住宅方案。



VEHHA 華欣為住戶提供猶如高端酒店般的居住體驗，並得益於單邊走廊設計，每戶都擁有開放式的海景視野。住戶可享受量身定制的房間服務，還有來自 Holiday Inn 的多項專屬酒店服務，並能享受為期三年的 Vana Nava 水上樂園免費入場，進一步提升了度假式的居住氛圍。



位於曼谷中心的 ROMM Convent 則是一處豪華健康住宅，旨在為住戶提供「如家一般」的舒適居住環境，除擁有寬敞空間，並與整體的健康和養生設施相結合，其中包括健身咖啡廳、感官花園、養生休息室和圖書館。其特色設施還包括高空的冥想艙，為住戶提供靜謐的放鬆空間。此外，ROMM Convent 與亞洲最具聲望的醫院網路 BDMS 合作，通過多專科 BNH 醫院提供家門口的醫療服務。住戶還可享受 VVIP 計劃，並獲得 20% 的折扣服務，滿足後疫情時代對健康與養生日益增長的需求。



